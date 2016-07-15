Dünya Nice'deki saldırıyı kınadı



Fransa'nın Ulusal Gün (Bastille Günü) kutlamaları sırasında Nice kentinin bir terörist tarafından kana bulanması bütün dünyada tepki uyandırdı. Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyi'nin kınama mesajında, ‘barbar ve korkak terör saldırısının en sert şekilde telin edildiği' vurgulandı.

En az 80 kişinin ölümüne yol açtığı bildirilen terör saldırısını kınayan ABD Başkanı Barack Obama, terör ile mücadelesinde Fransa'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Obama, ‘korkunç bir terör eylemi olduğu anlaşılan saldırıyı en sert şekilde lanetlediğini' belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Nice'deki terör saldırısının ‘bütün hür dünyayı hedef aldığını ve saldırının hep birlikte paylaştıkları Fransız devriminin değerlerine yapıldığını' dile getirdi. Saldırı sırasında Uruguay'da bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ye taziyelerini bildirdi.

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk saldırıdan dehşetle sarsıldığını belirterek ‘saldırıda ölenlerin aileleri, Fransa halkı ve Fransa hükümetinin şiddet ve nefretle mücadelesinde yalnız bırakılmayacağını' dile getirdi.

"Yurtdışındaki terörle mücadele devam edecek"

Fransa İçişleri Bakanı Cazeneeuve, ‘Fransa'ya her pahasına zarar vermek isteyen teröristlerle savaş halinde olduklarını ifade ederken Cumhurbaşkanı Hollande de ‘Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kararlılıkla devam edeceklerini' açıkladı. Cumhurbaşkanı Hollande olağanüstü hâl uygulamasını üç ay daha uzattı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa ve Avrupa dışında sürdürdüğü terör ile mücadelesinde Frransa'nın yanında olduklarını ve saldırının Ulusal Gün'de düzenlenmiş olmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Avrupa Bakanı Ömer Çelik, kınama mesajını Twitter hesabından paylaştığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Düşüncelerim saldırının kurbanları ve onların aileleriyle birlikte. Her nerede, ne şekilde ve hangi gerekçeyle insanlığa saldırırsa saldırsın, terör her zaman acımasızdır. Teröre karşı birlik olmalıyız."