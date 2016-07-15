Nice saldırısının görgü tanığı: Kalabalık neredeyse direksiyonu oraya kırıyordu

Fransa'nın Nice kentindeki Bastile günü kutlamalarında bir kişi kullandığı kamyonu kalabalığın üstüne sürerek en az 85 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Kentin sahildeki ünlü caddesi Promenade des Anglais'de gerçekleşen saldırıda kamyonu kullanan kişi polis tarafından öldürüldü.

Görgü tanıkları yaşananları 'tam bir kabus' diyerek nitelerken, yerlerde yatan onlarca ceset gördüklerini söylediler.

Yerel gazete Nice Matin'de çalışan gazeteci Damien Allemand, saldırı sırasında kalabalıkların en ön sırasında olduğunu ve havai fişek gösterisini seyrettiğini aktarıyor.

Allemand, önce çığlıkların yükselmeye başladığını belirtiyor ve "Saniyeler sonra çok büyük beyaz bir kamyon hızla üzerimize gelmeye başladı. Kalabalık nerede yoğunlaşmışsa direksiyonu oraya kırıyordu" dedi.

"İnsan bedenlerinin havada uçmaya başladığını gördüm. Hayatım boyunca unutamayacağım çığlıkları duydum" diyerek devam ediyor Allemand.

Fransa basınında yer alan görüntülerde de onlarca insan kamyonun önünden kaçmaya çalışırken görülüyor.

Nice'te yaşayan Wassim Bouhlel ise Associated Press haber ajansına gördüklerini anlatırken "Tam bir katliam yaşandı" diyor.

Bedenlerin hareketsiz biçimde yerlerde yattığını söyleyen Bouhlel, kamyonu kullanan saldırganın bir süre sonra dışarı çıkıp ateş açtığını belirtiyor.

'Kaos'

Nice Kaymakamlığı basın sözcüsü Sylvie Toffin kamyonun kalabalığı ezerek uzun süre yol aldığını ifade ediyor.

Nice emniyeti kamyonun yaklaşık 2 kilometre boyunca kalabalıkları eze eze gittiğini açıklamıştı.

Nice'teki kutlamaları seyreden İngiliz turistlerden Kevin Harris ise saldırıya otel odasının balkonundan tanık olmuş.

Harris, "Çok fazla çığlık duydum. Balkona çıktığımda yerde yatan çok sayıda beden gördüm" diyerek yaşananları anlatıyor.

BBC'nin sorularını yanıtladığı sırada cesetlerin hâlâ caddeden kaldırılmadığını da ifade eden Kevin Harris, "Üzerleri beyaz çarşaflarla örtülmüş durumda. Çok sayıda polis olay yerine geldi. İnceleme yapıyorlar" dedi.

Havai fişek gösterisini izlemek için toplanan kalabalık arasında bulunan ABD'li Kayla Repan ise Associated Press'e konuşurken "Sanki bütün kent kaçışmaya çalışıyordu. Sahil yolundan kaçıp saklandım. Tam bir kaostu" diyor.

Joel Fenster isimli görgü tanığıysa yaşananları BBC'ye anlatırken "Her zamanki gibi normal bir akşamdı. Biz de kısa bir yürüyüşe çıkmıştık. Birden bire insanlar koşturmaya başladı" diyor.

"Çığlıklar giderek yükseldi. Ardından polis arabalarının sirenlerini duyduk. Güvenlik güçleri bize gelip bir an önce caddeyi terk etmemizi söyledi" diyerek yaşadıklarını anlatıyor Fenster.

Görgü tanığı saldırı gecesini anlatmaya devam ederken şunları söylüyor:

"Korkunçtu çünkü daha ne olduğunu bile anlayamamıştık. Polis bize gelip caddeyi terk etmemizi istediğinde sadece birkaç el silah sesi duymuştum. Ortalıkta silahlı kişilerin olduğunu düşündük. Bir ara biz bir tarafa koşarken karşıdan büyük bir kalabalık üzerimize doğru koşmaya başladı. Bir arabanın arkasına saklandığımızda bir anneyi ve küçük kızını gördüm. Anne, kızına bir şey olmadığını güvende olduğunu söylemeye çalışıyordu."

‘'Polis tüm yolları kesti’'

Nice'te yaşayan BBC çalışanı Roy Calley ise "Saldırının gerçekleştiği caddeden 200 metre ötede yaşıyorum. Ancak eve gitmem 1 buçuk saat aldı çünkü polis bütün yolları kesmişti" diyor.

Saldırının ardından güvenlik güçleri Promenade des Anglais caddesini tamamen kapatırken, kentin büyük bölümünde de tedbirler artırıldı.