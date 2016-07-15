Fransa Cumhurbaşkanı: Nice saldırısında 85 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 50 kişinin durumu kritik

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında yapılan terör saldırısına ilişkin olarak, 85 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Saldırının gerçekleştiği Nice'de konuşan Hollande'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Böyle bir saldırı, bir kişinin gerçekleştiği saldırı bütün Fransa’yı etkileyecekti, o yüzden seçildi. Hepimiz birlikte Nice’e geldik ve bugün bundan sonrası için bütün bölge için neler yapabiliriz, bunları görüştük. Bundan sonrası için buradaki nüfusa yönelik tehdit olmaması için. Tabii ki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletmek için geldik.

Şu anda 50 kişi ölümle yaşam arasında bir çizgide savaş veriyor ve 85 kişi hayatını kaybetti. Bütün kıtalardan gelen insanlar, küçük çocuklar.

Havai fişek gösterisini izlemeye gelmişlerdi ve ölümcül bir saldırı gerçekleşti tam o anda. Bir grup veya bir kişinin gaddarlığı olarak görülen bir saldırıydı bu ve bu saldırıda inanılmaz korkunç, dehşet manzaralarını gördük ve psikolojik bir yara bırakma amaçlıydı bu saldırı. İnsanların tüm hayatları boyunca belki de travmasını yaşayacağı bir olaya tanıklık etti herkes bugün. İnsanlar bir yandan yaralarına neyin yol açtığını hatırlamıyor travmadan dolayı ama gözlerinin önünde cereyan eden olayı da hatırlıyorlar. Bütün Fransa için, aileler için büyük bir acı. Bütün Fransa genelinde gördüğümüz bir cesaret ve dayanıklılık var. Yetkililer mümkün olduğunca insanları, nüfusu korumak için ellerinden geleni yaptılar. EURO 2016’da da Nice’te güvenlik önlemi alındı. Güvenlik güçleri bu saldırıda da elinden geleni yaptı.

Polis memurları bu görevde yer aldılar, saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polis ve güvenlik güçleri yüzde yüz kararlılıkla çalıştı. Ocak ayında ve kasımdaki saldırıların olmaması için büyük çaba göstermişti güvenlik güçleri. İstihbarat birimlerinden polisine, jandarmasına bütün birimler inanılmaz bir çaba gösterdi. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi için, yaralıların taşınması için. Ben de bugün Nice ziyaretim kapsamında hastanelere gittim. Doktorlar hayat kurtarmak için hastanelere koştular. Herkes son ana kadar elinden geleni yaptı. Ve bir de gönüllüler var elbette.

Son 5 yıl içerisinde uzun bir mücadele var. Karşımızdaki düşman bütün ülkeleri, bütün insanları hedef alıyor. Özgürlüğü temel değer olarak gören herkesi hedef alıyor. Devlet olarak topyekun gerekli kararları aldık bugüne kadar. Ama daha işimiz bitmedi. Bundan sonraki süreçte de dayanıklı bir şekilde bu süreci götürmeye devam edeceğiz çünkü güçlü olmak zorundayız. Fransa için dünyanın dört bir yanından dayanışma mesajları geldi bizim de bu tablo karşısında güçlü olmamız gerek. Dünyaya bir örnek teşkil etmek aslında çünkü bir birlik gösterebilen bir ülke olduk.

Fransız halkı adına, onları korumak için başladığım görevi hep kararlılıkla yerine getirdim. Doğru şekilde cevap vermeye çalıştık karşılaştığımız zorluklara. Ve bu yüzden Nice’e geldim, Fransa daha güçlü olabilsin diye.