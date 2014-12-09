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Bilim / Teknoloji

Google Translate'te kamera görüntülerinden de çeviri yapılabilecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google çeviri servisinde önemli güncellemeler yapmaya hazırlanıyor

09 Aralık 2014 18:52

Teknoloji devi Google, her alanda gerçekleştirdiği yenilikler ile öncü firma özelliğini korumaya devam ediyor. Dünyanın en büyük arama motoru, Translate servisinde gideceği yenilik ile yine oldukça ilgi çekecek. Google Translate'te yapılacak güncelleme ile kamera görüntüleri üzerinden canlı olarak desteklenen diller arasında çeviri yapılabilecek.

Cumhuriyet'teki habere göre, Translate servisinde canlı çeviri işleminin yapılabilmesi için gereken tek şey, kamerayı açıp yazıya doğru tutmak. Görüntü ekrana geldiği zaman bir arayüz çıkacak ve buradan çevrilmesini istediğiniz dil seçilerek işlem tamamlanacak. Yani herhangi bir görüntüyü kaydetmenize de gerek olmayacak.

İlk olarak kameradan canlı çeviri işlemini İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Fransızca dilleri desteklenecek. Aynı zamanda ilk etapta sadece İngilizce dilinden diğer altı dile çeviri yapılabilecek.

 

Ses kaydından çeviri

 

Google Translate servisinin sonraki güncellemesindeki yenilikler bununla da sınırlı değil. Konuşma üzerinden de çeviriyi destekleyecek olan servis ile İngilizce konuşan bir kişiye telefonu doğrultarak, bu servis sayesinde desteklenen diller ile çevirisini dinleyebileceksiniz. Sözlü ve yazılı iletişim için vazgeçilmez unsur olarak hayatımızda kalmaya devam edecek olan popüler çeviri servisine Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

 

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