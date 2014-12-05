Assange: Google Clinton'ın destekçisi olacak

Wikileaks’in kurucusu Julien Assange, Google’ın 2016 seçimlerinde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı destekleyeceğini söyledi.

Assange, Google ile ABD devletinin önemli istihbarat ilişkilerini paylaştığını kilit görevlerdeki isimlerin Google’da işe başladığını söyledi.

Manşet.at’tan Niran Bahçekapılı’nın çevirisi ile Rus haber kanalı Sputnik News’ta yer alan habere göre, Google’ın ABD Dışişleri Bakanlığı ile sıkı bağları var. Sputnik’in haberine yansıyan Assange’ın iddiaları şöyle:

“Google, tıpkı ABD Haber Alma Dairesi (NSA) gibi kullanıcı bilgileri topluyor, profil oluşturuyor ve bunları hükümetle paylaşıyor. Dışişleri Bakanı olan Clinton’ın danışmanlığını yapan Google Ideas Direktörü Jared Cohen de Google’a transfer oldu. (İsim vermese de) Daha önce Clinton için çalışmış pek çok kişi şimdi Google’da çalışıyor. Google CEO’su Eric Schmidt hükümet temsilcisi gibi davranıyor. Google seçimlerde Clinton’u destekleyecek. Google’ın desteği seçimlerde sonucu belirleyecek önemli bir faktör olabilir.”

Assange, Google’ın şu anda Washington’da lobi faaliyetlerinde bir numara olduğunu da iddia ediyor.

Assange Eylül ayında BBC News’a verdiği bir başka demecinde, Google’ın kişisel bilgilerini profillerini şirketlere sattığını, ülke istihbarat birimleriyle paylaştığını ileri sürmüştü.