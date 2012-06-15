Google Translate'te 'türbanlı' skandalı

İnternet kullanıcılarının sıklıkla kullandığı çeviri servisi Google Translate'teki bir mantık hatası Türk kullanıcıların tepkisini çekiyor. Google'ın Türkiye masasına birçok kez şikayet edilmesine rağmen düzeltilmeyen hatada, Türkçe kelime olarak girilen 'türbanlı' kelimesi porno anlamına gelen 'porn'a karşılık geliyor.

65 dilde çeviri yapan Translate, bir kelime ya da bir cümlenin çevirisini yapabildiği gibi bir web sayfasının tamamını da çevirebiliyor. Ancak bu çeviriler en fazla yüzde 70'lik bir seviyede yapılsa da yine de kullanıcıların büyük ölçüde işlerini görebiliyor.

Google'dan açıklama

Google söz konusu 'çeviri hatası' için şu açıklamayı yaptı.

“Google’ın çeviri teknolojisinin herhangi bir insan müdahalesi olmadan otomatik olarak ileri teknoloji ile çalışmaktadır. Google Translate, bir çeviri yaparken, yüz milyonlarca belge arasından yaptığı karşılaştırma sonrası sizin için en uygun çeviriyi verir ve bu çeviriler tam bir çeviri olmadığı gibi eksiklikler ve yanlışlıklar içerebilir. Eğer bir kişi doğru veya uygun olmayan bir çeviri ile karşılaştığını düşünüyorsa, bizi bu konuda bilgilendirme yoluyla söz konusu hatanın en kısa sürede giderilmesini sağlayabilir”