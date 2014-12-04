Google çocuklara uygun hale getiriliyor

Amerikan USA Today gazetesine konuşan Google'un mühendislik birimi başkan yardımcısı Pavni Diwanji, sayfanın 12 yaşa kadar olan çocukların aradıklarına daha rahat erişim sağlayabilmeleri için yeni versiyonlar geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Diwanji, "Şirket içinde böyle bir uygulamaya en çok teşvik eden etken, herkesin çocuk sahibi olması. Dolayısıyla ürünlerimizin çocuklar için daha eğlenceli ve güvenli olması yönünde bir gayret var" diye konuştu.

Örneğin Türkçe'de 'tren' kelimesi Google.com.tr'de arandığında çıkan sonuçlar arasında TC Demiryolları'nın internet sitesi ve bilet satış sitelerinin yanı sıra, trenle ilgili bir çizgi film de yer alıyor.

Google'ın çocukların kullanımına uygun hale getirdiği tasarımlarda, ebeveyler çocukların gittikleri yerlerde internette ne kadar vakit geçirdiklerini denetleyebilecekleri bir özellik de getiriliyor.

Google'ın İngilizce olarak çocuklara sunduğu diğer hizmetler arasında bilim eğitim sayfası, Türkçe olarak da yapılan ve logo tasarımı için düzenlenen Doodle 4 Google yarışmaları da bulunuyor.