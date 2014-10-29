Google kanserli hücreleri tespit eden hap geliştiriyor

İnternet devi Google'ın nanoteknoloji içeren ve yutulduktan sonra giyilebilir bir cihaz ile birlikte çalışarak vücutta bulunan kanserli hücreleri tespit edebilen bir hap geliştirmekte olduğu açıklandı. Akıllı hapın içinde demir-oksit nanopartikülleri bulunduğunu belirten araştırmacılar, manyetik olan bu partiküllerin kanserli hücrelere yapışacağını söyledi.

Radikal'den Birce Bora'nın haberine göre, uzmanlar manyetik bir çekim alanı yaratan bir cihazın hastanın bileğine takılarak demir- oksit partikülleri ile işaretlenmiş kanserli hücreleri kendine doğru çekeceğini açıkladı. Bu sayede kanserli hücrelerin tek bir noktaya toplanıp sayılabileceğini belirten Google uzmanları “Bu sayede kanser hastalığının çok erken teşhis edilmesinin mümkün olacağını” belirtti.

'Tüm tıbbi testlerin nanoteknoloji yardımı ile yapılacağını hayal ediyoruz'

Bir gün bir çok baska hastalığın teşhisine de kullanılacağı umulan “akıllı hap”ın piyasaya sürülmesinin en az beş yıl alacağını tahmin ettiklerini belirten araştırmacılar “Bir gün tüm tıbbi testlerin nanoteknoloji yardımı ile yapılacağını hayal ettiklerini” de söyledi.

'Bu tüketicilere yönelik bir ürün değil'

Google X’in yaşam teknolojileri bölümü başkanı olarak görev yapan moleküler biyolog Dr Andrew Conrad, konuyla ilgili BBC’ye yaptıkları açıklamada "Google’ın bu teknolojiyi kullanarak bizzat veri toplama gibi bir niyetinin olmadığını, sadece tıbbi kurumlara ürün lisansı satmayı amaçladığını" söyledi. İnsanların Google’ın geliştirdiği tıp teknolojilerinin konuyu ticarileştirmesinden endişe etmemesi gerektiğini belirten Conrad “Bu tüketicilere yönelik bir ürün değil. Bu tıbbi bir ürün ve doktor ile hasta arasındaki özel ilişkinin bir parçası. Google’ın bu ilişkide herhangi bir yeri yok” dedi.