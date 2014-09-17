Google, Hürriyet, Milliyet ve Radikal’in de aralarında olduğu bazı siteleri spam nedeniyle yasakladı mı?

Google’ın, aralarında Hürriyet, Milliyet, Habertürk, Mynet, Radikal, Akşam ve CNNTürk’ün de bulunduğu birçok haber sitesini, gereksiz ya da spam sayılabilecek içerikleri nedeniyle arama sonuçlarından çıkardığı öne sürüldü.

Yasaklandığı belirtilen siteler sadece ‘index’te görünüyor. Yani sitenin tam alan adı Google’da arandığında ancak ulaşabiliyor. İddiaya göre, Google’un ‘yasaklaması’ bu sitelere içeriklerini düzeltmeleri için uyarı niteliğinde.

Zete'de yer alan habere göre, tıklanma sayısını artırmak için “hemen izle, canlı izle, maç hangi kanalda, izle, HD izle, Recep İvedik izle” vs. gibi, bir yazıda aynı kelimeyi 20-30 kez kullanarak spam çalışmalar yapan haber siteleri bir süre arama sonuçlarında yer alamayacak.

Google News’te spam yapan haber sitelerine karşı geçen ay imza kampanyası başlatılmıştı.

Webrazzi’nin Google’a yakın kaynaklarından aldığı açıklamaya göre arama motoru devi, Türkiye web ekosistemi için en iyisinin olmasını arzu ettiğini duyurdu.