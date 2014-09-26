Google ve Apple’ın yeni işletim sistemleri FBI’ı endişelendirdi

FBI Başkanı James Comey, Perşembe günü Apple ve Google'ın getirdikleri yeni işletim sistemlerinin, telefonların yetkililer tarafından aranmasını engelleyeceği sebebiyle endişeli olduklarını açıkladı. Comey, yetkililerin iki şirketle de bu konuyu görüştüğünü belirtti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Comey, "Beni endişelendiren konu bu şirketlerin insanların yasaları çiğneyebilmesine olanak sağlayan cihazlar pazarlaması," dedi. FBI Başkanı, teknolojiyi daha iyi anlamak istediğini ve kimsenin yasaları çiğneyemeyeceği bir ülkede bu yapılanların ne kadar mantıklı olduğunu ulusal bir tartışmaya açmak istediğini açıkladı.

Comey, FBI yetkililerinin "ne düşündüklerini ve yaptıklarının neden mantıklı olduğunu anlamak için" şirketlerle görüştüğünü ifade etti.

Apple, geçen hafta yeni mobil işletim sistemi sayesinde yetkililerin kilitli telefonlarda kaydedilen bilgilere ulaşamayacağını bildirmişti. Google ise, bir sonraki gün, önümüzdeki aylarda çıkacak olan ‘Android’ mobil işletim sisteminin yeni versiyonu sayesinde polisin, şüphelilerin telefonlarındaki kayıtlı bilgilere ulaşmalarını zorlaştırılacağını açıklamıştı.