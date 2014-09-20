Assange: Google bir casus gibi çalışıyor

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, Google’ın tıpkı bir casus gibi kişisel bilgileri toplayıp istihbarat birimleriyle paylaştığını iddia etti.

Kurucusu olduğu WikiLeaks sitesinde 4 yıl önce ABD Dışişleri Bakanlığı’na ait gizli belgeleri yayımlayıp gündemi sarsan Julian Assange, ünlü arama motoru Google’ın casus gibi çalıştığını ve uluslararası istihbarat örgütleriyle ‘resmi olarak’ işbirliği yaptığını öne sürdü.

Kendisine sığınma hakkı veren Ekvador’un Londra Büyükelçiliği binasında BBC ve Sky News’e mülakat veren Assange, “Google kullanıcı bilgilerini topluyor, bunları bir havuzda biriktirip depoluyor, tasniflendiriyor, kullanıcılarının ilgi alanları ve davranış biçimlerini tahmin edebilmek için kendince profiller oluşturuyor. Sonra da bunları başta reklâm verenlere ve ‘diğerlerine’ satıyor. Gelirinin yüzde 80’inden fazlasını bu şekilde elde diyor” dedi.

Assange’ın ‘diğerleri’ kelimesinden kastı ise ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ve Britanya Devlet İletişim Birimi (GCHQ).

‘NSA’nın ticari hali’

Google’ın internet erişiminin olduğu her eve ulaşmayı başardığını hatırlatan Assange, kurumun kendini ‘eğlenceli ve insani bir kuruluş’ olarak tanıtıp ‘hükümete bağlı büyük ve kötü bir kurum’ niteliğinin üstünü örttüğüne dikkat çekti. Nitekim Assange, dünyadaki en etkili ticari kuruluş haline geldiğini söylediği Google’ı, işleyişi açısından NSA ve GCHQ ile bir tuttu ve bu teknoloji devini ‘NSA’nın özelleştirilmiş versiyonu’ olarak tanımladı. Assange’a göre Google, topladığı kullanıcı bilgilerini 2002’den beri NSA ile paylaşıyor:

“2009’dan bu yana savunma endüstrisi üssünün resmi bir parçası. Prism sistemiyle bağlantılılar. Yani topladıkları tüm bilgiler NSA’nın erişimine açık. Google, kurumsal düzeyde ABD dış politikasıyla yakından ilintili.”

‘Benden beteri de var’

Assange, Haziran 2012’den bu yana elçilikte kapana kısılmasıyla ilgili de konuştu. Sürekli polis gözetimi altındaki bir binadan dışarı adım atamamanın bir ulusal güvenlik muhabiri için kolay bir durum olmadığını anlatan Assange, “Haber kaynaklarını okuyamıyorum. Ekibimle rahatça görüşemiyorum. Diğer taraftan diğer meslektaşlarımın aksine mahkeme celpleri yok, gecenin bir yarısı kapımı çalıp beni sorguya götürenler yok...” ifadeleriyle bir yandan da bu koşullardan istifade ettiğini söyledi.

ABD’ye ait 700 bin askeri ve diplomatik yazışmayı WikiLeaks’e sızdırdığı için 35 yıl hapse mahkûm edilen er Chelsea Manning’i örnek gösteren Assange, “Sonuçta benden daha zor durumda olanlar da var” dedi.