Google, Amazon'a rakip olabilir

Uzun süredir e-ticaretle yakından ilgilenen teknoloji devi Google'ın Google Shopping servisi, Google Wallet hesabını kullanarak çevrimiçi alışveriş yapmayı mümkün kılsa da, faaliyet gösterdiği ülkelerde Amazon’a ciddi anlamda rakip olmayı başarabilmiş değil. Ancak The Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir haber, Google’ın bu durumu değiştirmeye niyetli olduğunu gösterdi.

Sinan Küstür'ün Teknoblog'daki haberine göre, şirketin Google üzerinde aradıkları ürünleri tek tıkla satın almalarını sağlayacak bir “şimdi satın al” butonu üzerinde çalıştığı gelen haberler arasında. Böylelikle Google’ın arama sonuçları sayfasından ayrılmadan alışveriş yapmanın mümkün olması amaçlanıyor.

'Satış işlemi üçüncü taraf siteler üzerinden olacak'

Söz konusu buton Google’ın depolar açacağı ve ürün stoklamaya başlayacağı anlamına gelmiyor. Şirket, satış işlemini üçüncü taraf siteler üzerinden gerçekleştirmeyi sürdürecek. Ancak Google’ın planında Amazon ile mücadele için başka bir alan yer alıyor. Arama devi, belli tedarikçilerle işbirliğine giderek yıllık bir ücret karşılığında iki günde teslimat imkanı sunan Amazon Prime gibi bir servis sunmayı tasarlıyor.

Haberde, söz konusu planların hiçbirinin henüz onaylanmadığı belirtilirken; bu hamlelerin altında ciddi bir mantığın yattığını da söylemek gerekiyor. Araştırma şirketi Forrester tarafından açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz çeyrek içinde ABD’de çevrim içi alışveriş yapanların yüzde 39’u arama çalışmalarına Amazon üzerinden başlarken, Google üzerinden işe koyulanların sayısı yüzde 11’de kaldı. Google arama motoru üzerinden alışveriş yapılabilmesi durumunda yüzde 11’lik oranın da yukarıya çekilmesi oldukça muhtemel gözüküyor.