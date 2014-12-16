Amazon hack'lendi; 70 bin liralık ürün 3 kuruşa satıldı

ABD’li online alışveriş devi Amazon.com’un İngiltere operasyonunda yaşanan bir hacker skandalı, 20 bine yakın ürünün 1 Penny’lik (yaklaşık 3.6 kuruş) fiyattan satılmasına yol açtı.

Hürriyet'in haberine göre, orun fark edilene kadar yüzbinlerce sipariş verildi ve İngiltere’de sayısız kullanıcı bu açığı acımasızca sömürmek için daha önce dünyanın en büyük online ticaret servisi olan Amazon’a hiç girmemiş olmalarına rağmen üyelik açıp sipariş vermeye başladı.

Bir satıcı iflas etti

Amazon, sorunu 1 saat içinde çözmüş olmasına karşın bu sırada binlerce ürünün kargoya verilmek üzere paketlendiği ve hatta yola çıktığı anlaşıldı. Ne var ki, ürünlerinin 1 Penny’den satıldığını gören 20 bine yakın satıcı da Amazon’un telefonlarını kilitledi ancak çoğu sonuç alamadı ve çok sayıda ürününün yola çıkmış olduğunu fark etti. Hatta bir satıcı toplamda 20 bin Pound’luk (yaklaşık 70 bin TL) ürünü 1 Penny’den satılmış olduğu için iflas açıklamak zorunda kalacağı ortaya çıktı.

Online sistem üzerinde perakende satıcılar tarafından kullanılan Repricer Express isimli programındaki hata sonrası bu işlemlerin yapıldığı ifade edilirken, teknoloji çevrelerinde olayın hacker’lar tarafından yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Birçok perakendeci, ürünleri yola çıkardıktan sonra bu hatanın ortaya çıktığını belirterek zararın Amazon yönetimi tarafından karşılanmasını istiyor.