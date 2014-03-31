Amazon'da sular durulmuyor



İnternet üzerinden alışveriş imkanı sunan dünyanın en büyük online pazarlama şirketi Amazon'un Almanya merkezinde çalışan işçiler bugün greve gitti. Amazon'un Leipzig'deki depolarında bu sabah başlayan grevin tüm gün süreceği açıklandı. Greve bin 200 çalışanın yaklaşık 500'ü katılıyor.

İşçiler, ücretlerinin Almanya'da perakende sektörü çalışanlarına uygulanan tarifeye göre düzenlenmesini talep ediyorlar. ABD merkezli şirket ise ücret tarifesini daha düşük ödemelerin yapıldığı lojistik sektörüne göre sürdürmekte ısrarlı davranıyor.

Grev Avrupa'ya da yayılacak

Çalışanları temsil eden birleşmiş hizmetler sendikası Ver.di, Amazon çalışanları için geçen yazdan bu yana işverene karşı mücadele veriyor. Ver.di Sözcüsü Thomas Schneider, aylıklara zam olarak yansıyacak tarife değişkliğinde kararlı olduklarını vurgulayarak, "Amazon pazarlık masasına oturmayı reddederse Almanya ve Avrupa genelinde mücadele edeceğiz" dedi.

Sendika 2013 yazından itibaren değişik dönemlerde Leipzig ile Bad Hersfeld kentlerindeki lojistik merkezlerinde çalışanları greve çağırmıştı. Son olarak Noel'de greve giden Amazon çalışanları işvereni bugüne dek ikna edemedi. Şirket yönetiminden yapılan açıklamalarda, grev nedeniyle işlerde herhangi bir aksamanın kaydedilmediğini bildirildi.

Öte yandan sendika, Amazon'un taşeron işçilere yönelik uygulamalarını da eleştiri konusu yapıyor. Ver.di, çok sayıda sezonluk işçinin Noel'den bir gün önce Amazon yönetimi tarafından işten çıkarılarak mağdur edildiğini ileri sürüyor.