Amazon’da Noel grevi



Alman hizmet çalışanları sendikası Verdi, internet üzerinden perakende satış devi Amazon'da grev başlattı. Pazartesi günü Bavyera, Hessen, Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerindeki beş lojistik merkezinde çalışanlar iş bıraktı. Salı günü Rheinland-Pfalz eyaletindeki lojistik merkezinin de greve katılacağı açıklandı. Böylece Amazon'un Almanya'daki toplam 9 deposundan 6'sında grevde olacak. Grev çarşamba akşamına kadar devam edecek.

Verdi'nin yaptığı açıklamaya göre greve yaklaşık 2 bin 300 işçi katıldı. Sendika, 2013 yılında Almanya'da en çok sipariş alınan gün 15 Aralık olduğu için bu tarihi tercih etti. Şirketin verdiği rakamlara göre Almanya'da Noel döneminde toplam 20 bin kişi Amazon bünyesinde çalışıyor.

Verdi sendikası Amazon ile satışların durumuna göre bir iş sözleşmesi imzalamak istiyor. Amazon ise buna karşı çıkıyor.