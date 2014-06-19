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Bilim / Teknoloji

Amazon'dan ilk akıllı telefon 'Fire Phone'

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon'un ilk akıllı telefonu Fire Phone, telefonun arka kamerasını kullanrak 100 milyon farklı nesneyi tanıyabilen Firefly uygulamasına sahip

19 Haziran 2014 09:13

Dünyaca ünlü internet alışveriş sitesi Amazon, ilk akıllı telefonu 'Fire Phone'u ABD'nin Seattle şehrindeki Fremont Studios'ta tanıttı. Fire Phone'u Amazon'un CEO'su Amazon Jeff Bezos, Fire Phone'da video ve okuma imkanının harika olduğunu söyledi.

Amazon'un ilk akıllı telefonu Fire Phone. 2 GB RAM ve 2.2 GHz quad-core işlemciye sahip. Yaklaşık 12 cm (4.7 inch) boyutunda IPS LCD HD Gorilla Glass ekrana sahip Fire Phone'da ayrıca 'Optik Görüntü Sabitleme' özelliğine sahip 13 megapiksellik kamera yer alıyor. Teknik özelliklerin yanında Amazon, Amazon Cloud Drive servisi ile Fire Phone kullanıcılarına ücretsiz ve sınırsız depolama imkanı sunuyor. Akıllı telefon piyasasına giren Amazon, ilk ürününü ABD'nin önde gelen büyük GSM operatörlerinden AT&T ile birlikte satışa sunacak.

Fire Phone, telefonun arka kamerasını kullanrak 100 milyon farklı nesneyi tanıyabilen Firefly uygulamasına sahip. Bu uygulama ile nesnelerin yanı sıra müzik de algılanabilecek. Amazon'un Fire tabletler içi kurduğu MayDay isimli müşteri servisi Fire Phone için de kullanılacak. Amazon, 24 saat boyunca hizmet veren müşteri servisi ile kullanıcılarına 15 saniyede içinde cevap vermeyi garantiliyor. AT&T tarafından 2 yıllık kontrat karşılığında 32 GB'lik telefon 199 dolar, 64 GB'lık ise 299 dolar olarak satışa sunulacak. Fire Phone 25 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

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