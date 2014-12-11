Google İspanyolca haber servisini kapatıyor

Dünyanın internetteki en büyük arama motoru Google, İspanyolca haber servisini 16 Aralık'ta kapatacağını açıkladı. Şirket bu kararına gerekçe olarak, İspanya'da Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni Telif Yasası'nı gösterdi. Yasa İspanyol yayın kuruluşlarına, içeriklerine yer vermesi halinde, Google'dan ücret talp etmelerinin önünü açıyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Google ise aramaya dayalı hizmetlerinden hiçbir kazanç sağlamadığını belirterek yasaya karşı çıkmıştı. Şirketin Haber Müdürü Richard Gingras, yasanın uygulanamayacağını savundu. Gingras, yayıncıların kendi malzemelerinin Google'ın haber sitesinde yer alıp almaması konusunda seçim hakları bulunduğunu kaydederek, "(Yayıncıların) Büyük çoğunluğu, gayet iyi bir nedenle hizmete dahil olmak istiyor. Google haber sitesi insanları ilgili sitelere yönlendirmekle, reklam geliri olanağı yaratarak bu yayıncılar için büyük maddi yarar sağlıyor" dedi.

'Telif haklarını çiğniyor'

"Google Vergisi" adı verilen Telif Yasası, internet devinin alıntı yaptığı yayıncılara ne kadar ödeme yapması gerektiğini belirtmiyor. Dünya çapında birçok gazete uzun süredir Google'ın haber sitesinde manşetlerden bir derleme sunarken telif haklarını çiğnediğini savunuyordu. Almanya'nın 2013 yılında telif hakları yasasını yenilemesinden ve Google'ı ödeme yapma zorunda bırakmasından bu yana, şirket, özetlenmiş içerik kullanılabilmesi için yayıncılardan onay istemeye başlamıştı.

Bununla birlikte, kimi büyük Alman yayıncılar internet trafiğini kendi sitelerine yönlendiren Google'dan vazgeçilemeyeceği görüşünde.

Kasım ayında Almanya'nın en büyük medya şirketi Axel Springer, Google'ın kendi yayın organlarından (welt.de, computerbild.de, sportbild.de ve autobild.de.) haber ve yazılara özetle yer vermesini engellemekten vazgeçmişti. Bu karara gerekçe olarak da, uygulamanın gazetelerin sitelerine yönelik trafikte düşüşe yol açması gösterilmişti.