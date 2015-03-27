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Gonca Vuslateri'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis istemi

Nazlı Gonca Vuslateri'nin Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2 yıl hapsi istendi

27 Mart 2015 12:47

Yalan Dünya dizisindeki "Eylem" ve "Vasfiye Teyze" tiplemesiyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Nazlı Gonca Vuslateri (30) hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Can tarafından hazırlanan iddianamede, Vuslateri’nin, Erdoğan hakkındaki Twitter paylaşımları nedeniyle 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istendi. Vuslateri savunmasında suçlamayı reddetti.

Cemal Doğan'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, avukatı müvekkilinin komedi oyuncusu olduğunu belirtip bir mizah dergisinde yer alan karikatürü paylaştığını ifade etti.

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