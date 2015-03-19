Gazeteciye, Erdoğan'a hakaretten ilk duruşmada hapis cezası

Adana'da yerel gazeteci 28 yaşındaki Mine Bekiroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlığı döneminde sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta tehdit ettiği suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanması kararı geri bırakıldı

Adana’da yerel bir gazetede çalışan Mine Bekiroğlu, Facebook’taki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Başbakanlığı döneminde tehdit ettiği suçlamasıyla 15 Şubat 2014’te Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Bilgisayarı incelemeye alınan Mine Bekiroğlu, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mesajların içeriğinde hakaret bulunmadığını savunan Bekiroğlu, "Bu cümlelerin hakaret değil yorum ve eleştiri içerdiğini düşünüyorum. Gezi Parkı eylemlerine katılmıştım. Güzelyalı Mahallesi’nde eylem sırasında otomobilin teybinden İstiklal Marşı çalmıştık. Eyleme karşı olanlar arabamızın camını kırdılar. Ben de bu duruma dayanarak paylaşımlarda bulunmuştum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, gazeteci Bekiroğlu hakkında ’Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit’ suçundan 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün ilk duruşmasına çıkan Mine Bekiroğlu’nu geçen dönem Adana Barosu Başkanlığı’nı yapan avukat Aziz Erbek savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı olarak aynı zamanda Ak Parti Çukurova İlçe Başkanı olan Ramazan Çırak katıldı.

İlk duruşmada kararını açıklayan hakim, yaptığı paylaşımı nedeniyle Bekiroğlu’nu, 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mine Bekiroğlu’nun cezasını ’iyi halden’ 5 aya düşüren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.