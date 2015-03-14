29 öğretmene Erdoğan'a hakaretten adli soruşturma!

Eğitim-Sen tarafından, eğitim sisteminin yeniden laik ve bilimsel yapıya kavuşturulması istemiyle İzmit'te de düzenlenen iş bırakma ve protesto yürüyüşüne katılan 29 öğretmen hakkında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Polis aralarında Eğitim Sen Kocaeli Şubesi'nden 6 yöneticinin de bulunduğu eğitimcilerin ifadelerini almaya başladı. Polisin ifade tutanağında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a gösteri sırasında attıkları sloganla hakaret edildiği iddiası yer aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, haklarında soruşturma açılanlar arasında Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca, Eğitim-Sen Şube Yöneticileri Metin Temel, Osman Ergün, Selami Kafkas, Çağla Aslan, Göksal Yılmaz ile Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ünal Özmural, Halkevleri Şube Başkanı Yaşar Seğmen, SYKP İl Temsilcisi Çetin Ak, HTKP İl Temsilcisi Barbaros Tantan ve ÖDP İl Başkanı Osman Bahçeci de bulunuyor. Soruşturmadaki ifade tutanağında, şöyle denildi:

"13.02.2015 Cuma günü Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi organizesinde Birleşik Haziran Hareketi, Halkevleri ve marjinal sol grupların katılımıyla okullarda verilen seçmeli din derslerinin ve imam hatip okullarını protesto etmek amacıyla ilimiz İzmit ilçesi Merkez Bankası önünde toplanıp Sabri Yalım Parkı'na kadar yapılan yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret içerikli slogan atıldığı ve eyleme Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi olarak organize ettiğinizden dolayı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2911 SKM (Sayılı Kanuna Muhalefet) suçundan soruşturma başlatılmıştır."