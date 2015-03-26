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Erdoğan'a 'afişli hakaret'e 6 bin 80 lira para cezası

Halkın Türkiye Komünist Partisi yönetim kurulu üyesi Memet Adıgüzel'e Erdoğan'a hakaretten para cezası verildi

26 Mart 2015 17:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Başbakan olduğu dönemde afiş ile hakaret ettiği gerekçesiyle Halkın Türkiye Komünist Partisi yönetim kurulu üyesi Memet Adıgüzel'e 6 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Memet Adıgüzel katılmazken Adıgüzel'i avukat Özgür Urfa temsil etti. Avukat Urfa, müvekkilinin beraatını talep ederken mahkeme, Memet Adıgüzel'in “kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Adıgüzel'in cezayı 24 taksitte ödemesine hükmetti. Öte yandan hükmün açıklanmasının bırakılmasını da kabul etmeyen Adıgüzel'in cezası da ertelenmedi. 


Parti camına asılan afiş nedeniyle ceza


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Çekmeköy AK Parti İlçe Teşkilatı'nın sevgi yürüyüşü düzenledi. İddianamede, AK Parti üyelerinin cadde üzerinde bulunan Halkın Türkiye Komünist Partisi Çekmeköy İlçe teşkilatının önünden geçtiği sırada parti penceresinde bulunan afişte, o tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalemle çizilmiş resmi ve resim yanında hakaret içeren yazıların olduğu belirtildi. Afişin fotoğrafını çeken emniyet görevlilerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında afişleri parti camına asan Mehmet Adıgüzel hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
 

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