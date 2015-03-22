Üniversite öğrencisine Erdoğan’a hakaretten 4.5 yıl hapis istendi

İzmir’de, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Alp A. hakkında twitter hesabından, Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1.5 ile 4.5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi, geçen yıl 6 Şubat’ta, Alp A.’nın, twitter hesabından, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu iddiasıyla soruşturma başlattı.

Siber Suçlar Bürosu, hazırladıkları evrağı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Taşkın, Alp A. hakkında ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1.5 ila 4.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması için iddianame hazırlayıp, Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Üniversite öğrencisi Alp A. verdiği ifadede, “Twitter hesabı bana ait. 2013 yılından bu yana kullanmaktayım. Twitter’da paylaşılan bir resimde alkol görünce yazıyı ben yazdım. Yanlış yaptım. Yazıdan dolayı pişmanım” dedi.

Alp A., önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.