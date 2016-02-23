'Gollum' paylaşımından ceza alan doktor: Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeni destek için Türkiye'ye geliyor

Yüzüklerin Efendisi filmindeki hayali 'Gollum' karakteriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını, başbakanlığı döneminde sosyal paylaşım sitesinde yan yan yayımladığı için memurluktan atılan ve hakkında dava açılan Dr. Bilgin Çiftçi, kendisine destek için söz konusu filmin yönetmeni Peter Jackson'ın Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Aydın’da devem eden davalara katılarak destek vermesi beklenen Jackson'ın gelip gelmeyeceği, önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla açılan ceza davası, bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, “Gollum” karakterinin kötü olup olmadığının tespiti için bilirkişi atanmasını istemişti. Üç kişi olacağı belirtilen bilirkişi heyetinin iki kişi olduğu ve henüz raporlarını tamamlamadığı öğrenildi. Bilgin için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dr. Bilgin Çiftçi, adliyede Cihan Haber Ajansı (CİHAN)’a yaptığı açıklamada, “Bugün bizim adli ceza davamızın mahkemesi olacaktı. Bu mahkemede karar bilirkişi raporuna göre verileceği için bilirkişi rapor süreci biraz gecikti. 3 Mart tarihinde İstanbul’da karar verilecek. Bugün mahkemeye avukatım girecek, tarihi öğrenmiş olacağız. Bununla beraber benim bir de adli yargılanmam vardı. Bir paylaşım yapmıştım Facebook sayfamda. Buna yapılan bir şikayete istinaden adli yargılamanın yanında bir de idari soruşturma oldu. Bunun neticesinde memuriyetten men kararı çıktı hakkımda. Memuriyetten men kararına istinaden de yapmış olduğum aile hekimliği görevimin sözleşmesi feshedildi. Yaklaşık iki aydır hem devlet memuriyetinden hem de aile hekimliğinden çıkarılmış durumdayım. Paylaşımım bir caps idi. Dönemin başbakanıyla Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum ya da Simegol karakteriyle yan yana bulunan, başkaları tarafından düzenlenmiş, karikatürize bir caps idi. Benim paylaşımım oydu. Bunu hakaret kapsamında değerlendirdiler. Memuriyetimle ilgili, 657’ye E dediğimiz ama bunlarla hemen hemen hiçbir ilgisi olmayan bir madde yüzünden memuriyetten men kararı çıktı. Akıl alır bir uygulama değil ama adli süreçte bunların düzeleceğini düşünüyorum. İşin ilginç yanı, o dönemde cumhurbaşkanı olmadığı halde adli yargılamada da bu düzeltildi. Kamu görevlisine hakaretten adli yargılama sürüyor ama idari yargıda dosyada böyle olduğu bilindiği halde yine de ısrarla benim memuriyetten men sebebim olarak Cumhurbaşkanı’na hakaret gösterildi. O da akıl alır gibi bir şey değil ama dediğim gibi adli yargılamada bunların düzeleceğini düşünüyorum. Ben bu paylaşımımı bir mizah olarak değerlendirdim. Karikatür gibi geldi bana. Karikatür de biliyorsunuz, hiciv sanatıdır. Sonuçta insanların hem ifade özgürlüğü vardır. Düşündüklerini anlatabilme, gördüklerini değerlendirme, bunları paylaşma hürriyeti vardır. Ben bunu ilk başından beri ısrarla da söyledim, hakaret kastıyla, hakaret amacıyla yapmadım, hiciv olarak değerlendirdim.” dedi.

Facebok’ta sadece bir fotoğraf yayımladığını ve kimseye hakaret etmediğini söyleyen Çiftçi, Gollum’un da kötü bir karakter olmadığını belirtimşti. J.R. Tolkien'in romanından sinemaya uyarlanan Yüzüklerin Efendisi isimli filmde yer alan Gollum, yüzüğün etkisinde kalan ve yüzüğe göre hakaret eden bir karakter. Aydın Tabip Odası da bir basın açıklamasıyla Dr. Çiftçi'ye destek olmuş, devletin başında olanların ağır eleştirilere katlanması gerektiğini ifade etmişti.

Bilgin Çiftçi’nin avukatı Hicran Danışman ise duruşmanın, bilirkişi raporunun gelmesi için 12 Mayıs 2016 tarihine ertelendiğini belirtti.