Erdoğan'a hakaret davasının kahramanı Gollum'un karakterine bilirkişi karar verecek

J. R. Tolkien’in dünyaca ünlü klasiği Yüzüklerin Efendisi eserindeki karakterlerinden Gollum ile Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeme, şaşma ve hayret” hallerinin yan yana konulduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı için Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Aydınlı doktor Bilgin Çiftçi'nin davasına bakan mahkeme, Gollum'un kötü karakter olup olmadığının elirlenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi.

Sosyal medyada paylaştığı caps nedeniyle “memuriyetten men” cezası alan Bilgin Çiftçi hakkında, Erdoğan'ın “müşteki” sıfatıyla yer aldığı ceza davası açılmıştı. Çiftçi'nin 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmasında, sanık avukatları “müşteki Erdoğan”ın sıradan bir kişi olmadığının altını çizdi. “Müştekinin” Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Can Dündar'ın tutuklanması olayındaki kişi olduğunu anımsatarak, dosyanın “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesini istedi.

"Gollum'u davranış bilimci, psikolog ve sinema televizyon uzmanı değerlendirecek"

Daha önceki duruşmada Yüzüklerin Efendisi'ni izlemediği ortaya çıkan ve davayı erteleyen Mahkeme Başkan Murat Saz, bu kez de “bilirkişi atanmasına” karar verdi. Bunun için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderilerek davranış bilimci, psikolog ile sinema televizyon uzmanı akademisyenlerden oluşan bir heyet oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine sanık avukatları, Angelina Jolie, Papa ve Obama'nın da Gollum'a benzetilmiş fotoğraflarını dava dosyasına sundu.

Davanın artık Gollum'u yargılama aşamasına geldiğini belirten Çiftçi'nin avukatlarından Hicran Danışman, “Biz aslında bu görselin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Siyaset adamlarının belki de rencide edici karikatürlere, eleştirilere tahammül etmesi artık AİHM ilke kararlarına da girmiş durumda. Ancak anlaşılan hakimler bunu pek dikkate almıyor. Dolayısıyla biz de Gollum'un savcının iddia ettiği gibi 'kötü karakter rolündeki yaratık' olmadığını ispatlamaya çalışıyoruz. Dava, iyice trajikomik bir davaya dönüştü. Burada savunma yapıyor olmak bile komik. Çiftçi'nin bırakın beraat etmesi, böyle bir yargılamanın yapılması bile hem hukuk hem akıl dışı. Artık Gollum yargılanmaya başladı. Gelinen aşamada müvekkilimizden çok Gollum'u savunmaya başladık. Türkiye'nin ifade özgürlüğü açısından geldiği noktayı bu dava en çarpıcı biçimde gösteriyor” dedi.

"Umarım benimle birlikte Gollum da beraat eder"





Duruşma öncesinde eşinin kendisine Karya Prensesi Ada'nın yaşamından kesitler aktaran kitaptan bir bölüm okuduğunu belirten Çiftçi ise şunları söyledi:

“3 bin yıl önce Prenses Ada, 'Nasıl olur da insanlar düşüncelerinden ötürü cezalandırılır?' diye Helen kralını eleştiriyordu. Ama 3 bin yıl sonra bile birnşeylerin değişmediği görülüyor. Böyle bir davanın açılması bile skandaldır. Davanın asıl mağduru ben ve hastalarımdır. 'Yok artık bu kadar da olmaz' diyerek bugüne kadar geldik. Ben bu paylaşımı hakaret kastıyla yapmadım. Mizahi bir caps olarak gördüm. Üstelik benimle birlikte binlerce kişi de aynı paylaşımı tekrarlamıştı. Sonunda adaletin tecelli edeceğini ümit etmek istiyorum. Umarım benimle birlikte Gollum da beraat eder."