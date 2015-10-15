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Yaşam

Erdoğan ile Gollum'un fotoğrafını paylaşan doktora memuriyetten men!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi serilerindeki Gollum karakterinin fotoğrafını paylaşan Doktor Bilgin Çiftçi’ye memuriyetten men cezası verildi

15 Ekim 2015 23:31

Doktor Bilgin Çiftçi’ye, J. R. Tolkien’in dünyaca ünlü klasiği Yüzüklerin Efendisi eserindeki karakterlerinden Gollum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeme, şaşma ve hayret” hallerinin yan yana konulduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı için Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla memuriyetten men cezası verildi.

Evrensel’den Eda Yıldırım’ın haberine göre, 12 Eylül 2014’te başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda Çiftçi’nin ilk savunması alınmış 15 Mayıs tarihinde toplanan Kurul, ilk raporda usül eksikliklerinin bulunduğu, Çiftçi’ye yöneltilen suçlamanın tam olarak ortaya konulamadığı ve olayı aydınlatıcı nitelikte olmadığı gibi gerekçelerle memuriyetten men cezasını usulen reddetmiş ve dosyayı Aydın Valiliği’ne geri göndermişti.

Ancak Çiftçi hakkındaki ikinci raporu da, ilk raporuyla tartışma konusu olan Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Cemal Sezgin hazırladı. İlk rapordan tek farkı Erdoğan’a ilişkin övgü içerikli ifadelerin ve kişisel yorumların atılması olan yeni rapor kapsamında önceki gün Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda savunması alınan Çiftçi, bu kez memuriyetten men edildi. Çiftçi, Erdoğan’a hakaret etmek ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. maddesinin E bendinde yer alan “Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek”le suçlandı.

 

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