Erdoğan'ı Gollum'a benzeten doktorun ihracı istendi, dosyaya Gollum'un özgeçmişi de girdi!

Sosyal medya üzerinden Yüzüklerin Efendisi filminin karakteri Gollum (Smeagol) ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yan yana konulduğu fotoğrafı paylaşan Doktor Bilgin Çiftçi hakkında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma gerekçesinde, Gollum ve Erdoğan’ın hareketlerinin birbirine benzetilmeye çalışıldığını söyleyen Başkanlık, önce Gollum’un filmdeki öz geçmişine yer verdi ardından da Doktor Bilgin’i Erdoğan’ı hakaret etmekle suçladı.

Eda Yıldırım'ın Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ilginç bir soruşturmaya imza attı. Kurum, Aydın Dalama’da görevli aile hekimi Doktor Bilgin Çiftçi hakkında, Facebook hesabından Yüzüklerin Efendisi filminin karakteri Gollum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaştığı için soruşturma başlattı.



Söz konusu fotoğrafta Gollum ve Erdoğan’ın yemek yeme ve şaşkınlık halleri yer alıyor. Çiftçi’nin sosyal medyadaki bir takipçisinin şikayeti üzerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesinde Erdoğan ve Gollum’un hareketlerinin benzetilmeye çalışıldığı ve bu benzerlik üzerinden, “Değerlere duyulan saygınlığı azaltma, zedeleme ve yıpratmaya yönelik söz, fikir, davranışlardan ibaret olan aşağılamanın hedeflendiği” ileri sürüldü.

Gollum’un öz geçmişini yazdılar



Gerekçedeki ilginçlikler bununla da sınırlı değil. Suç tespitini yapan başkanlık daha sonra da Gollum’un öz geçmişini paylaştı: “Gollum eski bir Hobbittir. Gollum bir zamanlar,... Gladden Düzlükleri’nde doğmuş olan Sméagol adlı bir Kılayak Hobbit idi. Üçüncü Çağın 2463. yılında Sméagol’ün kuzeni Déagol balık tutarken Tek Yüzük’ü buldu ve onu hemen öldüren Sméagol yüzüğü ele geçirdi. Yüzüğün gücü Sméagol’ün yaşam süresini uzattıysa da, onu tanınmaz hale getirdi. Bundan sonra konuşurken çıkardığı çirkin, mideden gelen sesler yüzünden Gollum adıyla tanındı. Işıktan korkan hayaletimsi bir yaratık haline geldi ve pis cinayetler işleyerek ve kirli etler yiyerek yaşadı...” Daha sonra henüz devam eden bir soruşturmada şu yorum yapıldı: “Cumhurbaşkanının benzetilmesi hakaret ya da aşağılama değil demek en hafif tabirle safdillilik olur”



Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ayrıca, Çiftçi’nin paylaşımının ideolojik ve yasaklı olduğunu ileri sürerek devlet memurluğundan çıkarılmasını istedi. Ayrıca Çiftçi hakkında hem ‘Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak” iddiasıyla puan kırma cezası da istendi.



Şikayetçi, Çiftçi’yi, Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Aydın emniyetine de şikayet etti.



‘Fotoğraftaki gibi şaşkınlıkla bakıyoruz’



Soruşturmaya ilişkin konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Metin Aydın, “Bu olayları kara mizah olarak değerlendirip dava konusu olan ögedeki gibi kendilerine hayret, şaşkınlık içinde bakıyoruz” dedi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun kimler tarafından hangi ciddiyetle ve nasıl yönetildiğinin soruşturmayla görünür hale geldiğini söyleyen Aydın, iki ay önce Şanlıurfa Tabip Odası yöneticisi ve Aile Hekimliği Derneği Başkanı Doktor Hacı Yusuf Eryazan’ın mesleki hak araması yaptığı için bir defada 250 puan ceza kesildiğini ve Aile Hekimliği sözleşmesinin feshedildiğini, yaklaşık bir ay önce de Isparta Kızılay’da çalışan Doktor Şerafettin Kılınçel’in sözleşmesinin sosyal medyada bir paylaşımda bulunduğu için feshedilmesini örnek olarak verdi. Aydın Tabip Odası olarak Doktor Çiftçi hakkında açılan soruşturmayı kınadıklarını kaydeden Aydın, “Düşünceye, sanata, eleştiriye, hak arama mücadelelerine getirilen yasaklamaları kabul etmiyoruz” dedi.



‘Yasal dayanaktan yoksun’



Aydın Barosu İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Hicran Danışman, Çiftçi hakkında açılan idari soruşturmaların insan hak ve özgürlüklerine aykırı ve yasal dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. “Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak” suçlamasında Çiftçi’nin nizamnamenin hangi maddesine aykırı davrandığının açıklanmadığını ifade eden Danışman, nizamnamenin hekimlerin meslektaşları, hastaları ve paramedikal meslek mensupları ile ilişkilerini düzenleyen bir mesleki etik kurallar dizgesi olduğunu belirtti. Yine Çiftçi hakkındaki “Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak” suçlamasının da söz konusu paylaşım için değerlendirilecek mahiyette olmadığını söyleyen Danışman, Çiftçi’nin eleştiri mahiyetli bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasından dolayı devlet memurluğundan çıkarılmak istenmesinin trajikomik olduğunu söyledi. Danışman, Aydın Barosu olarak Doktor Çiftçi’nin yanında olduklarını vurguladı.