Erdoğan ile Gollum'un fotoğraflarını yan yana paylaşan doktorun aile hekimliği sözleşmesi feshedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filmindeki ‘Gollum’ karakterinin fotoğraflarının yan yana konulduğu bir ‘caps’ paylaştığı için yargılanan doktor Bilgin Çiftçi’nin aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

J. R. Tolkien’in dünyaca ünlü klasiği Yüzüklerin Efendisi eserindeki karakterlerinden Gollum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeme, şaşma ve hayret” hallerinin yan yana konulduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Çiftçi, daha önce de memuriyetten men cezası almıştı.

Sputnik'in haberine göre, doktor Bilgin Çiftçi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın yanı sıra, kamu görevlisi olan Çiftçi hakkında bir soruşturma açılmış ve neticesinde memuriyetten men edilmişti. Bu kararın ardından bugün, Çiftçi’nin aile hekimliği sözleşmesi de feshedildi.

Gollum için bilirkişi atandı

Bilgen Çiftçi hakkındaki duruşmalar devam ettiği sırada, davayı açan savcının ve dosyaya bakan hâkimin Yüzüklerin Efendisi filmini izlemedikleri anlaşılmış ve sanık Bilgin ile avukatının, Gollum’un kötü bir karakter olmadığı yönünde savunma yapmaları üzerine, mahkeme dosyayı bilirkişiye göndermeye karar vermişti.

Hakaret davasında, Gollum’un kötü bir karakter olup olmadığının belirlenmesi için, üç kişiden oluşan bilirkişi heyeti atanmasına karar verilmiş, Yüzüklerin Efendisi filminin yönetmeni Peter Jackson da konu hakkında açıklama yapmış ve doktor Çiftçi'nin kullandığı görseldeki resmin Gollum değil Smeagol olduğunu belirterek, karakterin "neşeli ve tatlı" olduğunu söylemişti.