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Erdoğan-Gollum tartışmasına Elijah Wood da katıldı: Bu dava korku verici!

Bilgin Çiftçi, Erdoğan ve Gollum'un fotoğraflarını yan yana paylaştığı için yargılanıyor

03 Aralık 2015 21:38

Aydınlı doktor Bilgin Çiftçi'nin, Yüzüklerin Efendisi serisindeki Gollum ile Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yan yana fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı için Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasını değerlendiren serinin yıldızı Elijah Wood, yaşananları "korku verici" olarak nitelendirdi.

Yüzüklerin Efendisi film serisinin yönetmeni Peter Jackson da film serisinin senaryo yazarları Fran Walsh ve Philippa Boyens ile yaptığı ortak açıklamada, Erdoğan’ın resmiyle karşılaştırılan karakterin Gollum değil, Smeagol olduğu, dolayısıyla karşılaştırmanın ‘hakaret’ sayılamayacağını belirtmişti. Jackson, "Eğer davaya konu olan resimler bunlarsa, kesin olarak söyleyebiliriz ki hiçbiri Gollum’u yansıtmıyor. Görüntülerdeki karakterin adı Smeagol" ifadelerini kullanmıştı.

 

Konuya dair kişisel Twitter hesabından bir açıklamada bulunan serinin yıldızı Elijah Wood da “Bilgin Çiftçi’nin, Erdoğan’la Gollum / Smeagol’u karşılaştırdığı için hapis cezasıyla karşı karşıya kalması, onun (Gollum’un) iyi veya kötü olmasından bağımsız olarak korkunç” dedi.

 

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