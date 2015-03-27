Göcek ihalesi mahkemeye gidiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Göcek koyları olarak bilinen Akbük, Taşyaka, Göbün ve Küçük Sarsala koylarının, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 29 yıllığına kiralanmak üzere ihale edilmesiyle ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi hukuki süreç başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dalaman İlçesi Kapıkargın Mahallesi'nde bulunan Akbük, Taşyaka, Göbün ve Küçük Sarsala koylarının daha önceden İl Özel İdaresi'ne tahsisli olduğu belirtilerek, Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 20 Mart 2014 tarihli kararıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na devredildiği ifade edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca söz konusu koyların, 9 Nisan 2014 tarihinde C tipi mesire yeri olarak tescillendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığın, bu alanları 9 Nisan 2014 tarihinde yat mola noktası statüsünden çıkararak mesire yeri olarak tescil etmiş olması, kendilerine 2014 Mayıs ayında devredildiği ifadesiyle çelişmekte ve yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu hakkında da kuşku uyandırmaktadır. 18 Nisan 2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Kanunu'nun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğinin geçici 4'üncü maddesi gereğince bu alanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunmasına karşın 18 Nisan 2014 tarihinde, bu yönetmelik yürürlükte olmasına rağmen son defa toplanan Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon kararında da Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devri konusunda herhangi bir karar alınmamıştır."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, bu alanlar üzerinde yaptığı tescil işlemini iptal ederek Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, kapanan İl Özel İdaresi'ne tanınan aynı haklarla devrini yapması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu alanları ihale yoluyla kiralamak istemesi, hem hukuka aykırılık teşkil etmekte, hem de kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından özel çevre koruma bölgesi içerisinde bulunan ve 1'inci derece doğal SİT alanı olan, eşsiz doğal zenginliklere sahip, bölge turizmine önemli katkıları olan bu alanların nasıl korunmak istendiği, bu alanlara ne kadar özel davranıldığı, ilimizin büyükşehir statüsü kazanmasından sonra yapılan ihale işlemleriyle net olarak anlaşılmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, yetki ve sorumluluğu kamu adına ilgili mevzuatla bize verilmiş olan, güzellikleriyle korunması gereken tüm koylarımız ve ormanlarımız üzerinde yapılmak istenen bu işlemler için bugüne dek tüm hukuki girişimlerde bulunulmuş ve bulunulmaya devam edilecektir."

Orman ve su İşleri Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan dört koydan Akbük KDV dahil yıllık 1 milyon 250 bin liraya, Bedri Rahmi (Taşyaka) Koyu ise KDV hariç yıllık 902 bin liraya Dalaman'da kafeterya işleten Hüseyin Gülen tarafından kiralandı. Küçük Sarsala ve Göbün Koyları'nın ihalesi ise bugün saat 16.00'da yapılacak.