Bakan Eroğlu'ndan Göcek koyları açıklaması: Bize ait yerler açık ve şeffaf bir şekilde ihale ediliyor!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Göcek koylarının ihaleyle kiralanması ilişkin, “Bize ait yerler açık şeffaf bir şekilde ihale ediliyor. Bunun başka bir yolu yok. Bu alanlar sadece vahşi doğa için değil, aynı zamanda insanlarımızın istifadesine sunulması içindir. Orada koşu alanları, dinlenme mekanları olması gerekir" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Dünya Ormancılık Günü, Dünya Su Günü ve Dünya Meteoroloji Günü sebebiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı. Program çıkışı gazetecilerin, "Muğla'da 'Göcek koyları' diye bilinen Bedri Rahmi, Akbük, Göbün ve Küçük Sarsala koyları ihaleyle kiralanacak. Kiralamayla birlikte doğal güzelliğiyle ünlü koylar, tesisler için yapılaşmaya açılacak mı?’ şeklindeki soruyu Eroğlu, “Ormanlardan vatandaşlarımız tam olarak faydalanmalı. Orada oturma mekanları oluşturuyoruz. Aynı zamanda bu turizme de büyük katkı sağlıyor. Çünkü bu yerleri turistler de gelip görüyor. Bu alanlar turizm açısından fevkalade önemli. Yapılaşma diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten rast gele yapılaşma olamaz. Bütün kurumların görüşüyle uzun devreli görüşme planları var. Tabiatla uyumlu ve zaruri ihtiyaçları karşılayacak yapılar yapılabilir. Bütün görüşlerin izni alınıyor en son bizzat ben imzalıyorum.” şeklinde cevapladı.

'Bize ait yerler ihale ediliyor, başka bir yolu yok'





Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait alanların ihale edildiğini belirten Eroğlu, “Bize ait yerler açık şeffaf bir şekilde ihale ediliyor. Bunun başka bir yolu yok. Bunları bizim her hangi birisine rast gele vermemiz mümkün değil. Açıkça ilan ediyoruz ve şeffaf bir şekilde ihaleyi kazananlara veriyoruz. Bunlar bir kısım orman alanı bir kısmı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait. Bizde bize ait olan bu gibi alanları gayet şeffaf bir şekilde ilan ediyoruz. Ancak işletmeyi çok sıkı takip ediyoruz. İşletmeci vatandaşlara çok iyi bir şekilde hizmet vermek zorunda. Bunları çok sıkı kontrol ediyoruz. Çünkü buralar çok güzel mekanlar. Çünkü vatandaşlarımızın bu gibi alanlara ihtiyacı var. Biz bugüne kadar 120 ilçede mesire alanı oluşturduk. Çünkü netice itibariyle buralara ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.



“Bu gibi alanlara vatandaşlarımızı davet ediyorum.” diyen Eroğlu, “Bu alanlar sadece vahşi doğa için değil, aynı zamanda insanlarımızın istifadesine sunulması içindir. Orada koşu alanları, dinlenme mekanları olması gerekir. Bunlar ormanı tahrip etmiyor bilakis ormanı koruyor.” diye konuştu.