Göcek koyları da ihaleye açılıp, betona teslim edilecek!

Muğla kıyıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği tarafından kurulan MUÇEV şirketi tarafından kiraya verilirken, koylar da Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kiraya çıkarılıyor. Muğla’da “Göcek Koyları” diye anılan Bedri Rahmi (Taşyaka), Akbük, Göbün ve Küçük Sarsala koyları, bugün Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü’nde ihaleye çıkarılacak. Üzerinde hiçbir yapının bulunmadığı koylara tesisler kurulabilecek.

Orman Genel Müdürlüğü Dalaman Orman İşletme Şefliği tarafından internet ortamında yapılan duyuruya göre, Dalaman’ın Kapıkargın Mahallesi’ne bağlı 1.18 hektarlık ormanlık alana sahip Küçük Sarsala, 1.14 hektarlık ormanlık alana sahip Göbün, 1.04 hektarlık ormanlık alanda yer alan Akbük ve 1.93 hektarlık ormanlık alandaki Taşyaka (Bedri Rahmi) koylarındaki mesire yerleri kiraya verilecek. 29 yıllığına kiraya çıkarılan koylardan Akbük için 110 bin lira değer biçilirken, ihalede Taşyaka (Bedri Rahmi) için 90 bin, Göbün için 120 bin ve ve Küçük Sarsala için de 80 bin liradan kapı açılacak.

Kaçakçılık uyarısı

Özcan Özgür'ün Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, 4 koyun 29 yıllığına kiralanmasının dikkat çekici olduğunu belirten CHP’li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, bu koylarda kaçakçılık yapılması endişesi taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu koylarda 20’ye yakın salaş işletme var. İşletme sahiplerinin tamamı Dalaman’ın yerli halkı. Buralardan doğal yapı ile oynanmadan yatlara hizmet veriliyordu. İl özel idaresi kiraya veriyordu. Muğla büyükşehir olunca, il özel idaresinin tasarrufunun büyükşehir belediyesine geçmesi gerekiyordu. Ancak Orman’da bıraktılar. Orman işletme şefliği de şimdi bu koyları ‘mesire yeri’ adı altında pazarlıyor. İhaleden mevcut yerli işletmelerin hiç birinin haberi olmadı. Üstelik pazarlık kapısını 80, 100 bin liradan açıyorlar. Kimlerin alacağı belirlenmiş değilse rakamlar büyür. Bu paralar buradan çıkmaz. Malikâne mi yapacaklar, bilmiyoruz. Endişeliyiz.”

TEMA: Direniriz

TEMA Vakfı Muğla İl Temsilcisi Doç. Dr. Sergender Sezer, koyların restoran ve benzeri işletmelere açılmasının o yerlerin imara açılması anlamına geldiğine dikkat çekerek “Kıyılarımızda talanın bu boyutlara ulaşacağını tahmin etmiyorduk. Bu koylarda çok önemli habitatlar var. Bilindiği gibi oralar özel çevre koruma alanları. Bu yerleri mesire yeri adı altında kiraya verip betonlaştıramazsınız. İztuzu’nda ayağa kalktığımız gibi burada da ayağa kalkarız” dedi.

Kiralanmak istenen Taşkaya Koyu, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir kayanın üzerine çizdiği balık resminin ardından Bedri Rahmi Koyu olarak anılmaya başlandı.

Betona teslim edilecek

Dalaman sahilinde “Göcek Koyları” diye anılan koyların koruma altına alınmasında etkili olan ve dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın önde gelen danışmanlarından Gazeteci Yazar Can Pulak, bu koyların ihaleye çıkarılmasının, Turgut Özal’a, Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ve hatta Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya saygısızlık olduğunu söyledi. Pulak, “Rahmetli Özal buraları kendisinden sonra talan edilsin diye koruma altına almamıştı” diyerek, şöyle devam etti:

“Bu koylar Muğla’nın değil, dünyanın göz bebeği. Rahmetli Özal Göcek Koylarını, Gökova Körfezi’ni, Bozburun, Datça yarımadalarını, Dalyan’ı, Fethiye koylarını ve adalarını koruma altına alarak adeta insanlığa mal etmişti. Eğer o koylar ihale edilirse ilk darbeyi yatçılık yer, ardından o koyları da betonlaşmaya teslim ederiz. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir.”

Bunun sonu gelmez

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Muğla’da talanın koruma alanların yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Bunlar sadece Cumhuriyet’i değil, doğal ve tarihi çevreyi de tahrip ediyorlar” dedi. Önümüzdeki genel seçimi bir fırsat olarak tanımlayan Demir, şu yorumu yaptı: “Güzel olan, insanlık için olan ne varsa tahrip ve yok ediyorlar. Sahillerdeki günübirlik alanlardın kiralanmasında hukuka tosladılar. Ancak durmak bilmiyorlar. Her şeye para gözüyle bakıyorlar. Eğer o 4 koyu kiraya vermeyi başarırlarsa, bunun sonu gelmez. Öteki koyları da pazarlarlar.”

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bayram tatillerinde bu koylara geldiğini belirten Demir, “Şimdi o güzelliklerin yok edilmesine ne diyecek, merak ediyorum. Bir de bakalım kimlere kiraya verecekler, onu da merak ediyorum. Gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.

Elimizden bir şey gelmez

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MELSA yetkilileri ise, ihaleden haberdar olduklarını, ancak hukuki olarak ellerinden bir şey gelmediğini savundu.