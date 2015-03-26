Göcek'te 2 koyu 2 milyon dolara 29 yıllığına kiraladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın mesire yeri olarak 29 yıllığına kiralamak üzere ihaleye çıkardığı Muğla Göcek’teki dört koydan Bedri Rahmi (Taşyaka) ve Akbük’ün ihalesi dün Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü’nde yapıldı. İhale yaklaşık 300 kişilik bir grup da protesto eylemi yaptı. Yöre halkı belediyenin önünde kurdukları çadırda eylemlerini sürdürecek. Toplam 30 civarı katılımcının ilk etapta kapalı zarf usulüne göre girdiği ihalelerin ilki Akbük Koyu için yapıldı.



En yüksek 3 teklifin kaldığı arttırmalı ihaleyi ise 1 milyon 250 bin lira veren Dalaman Sevgi Yolu’nda faaliyet gösteren Barkod Kafeterya’nın işletmecisi Hüseyin Gülen kazandı. Bedri Rahmi (Taşyaka) koyunun ikinci etaptaki üç katılımcının kaldığı arttırmalı ihaleyi de Hüseyin Gülen 900 bin liraya kazandı. İnternetten yapılan duyuruda, Akbük için 110 bin, Bedri Rahmi için 90 bin, Göbün için 120 bin ve küçük Sarsala izin 80 bin liradan ihaleye başlanacağı bildirilmişti.



Banu Şen'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, avukatlar Berna Ulutaş ve Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dün itibariyle davaları açmaya başladığını belirterek, “Hem koyların mesire yeri yapılmasıyla ilgili iptal davası açacağız. Hem de ihaleyle ilgili yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız” dedi.

Avukat Berna Ulutaş şöyle konuştu: “32 yıl önce bu aileler küçük gözlemeci gibi ufak tefek yerler açmış buraya. 30 yıl önce Valilik, ‘Sizi ortaklaştırıyoruz’ demiş ve 4 koyu 4’er aileye vermiş. 16 aileyi bir işletmede birleştirmiş kooperatif gibi olmuşlar. Her koyda 4 aile işletmelerini çalıştırmış ama sonuçta 16’sı bir çatı altında toplanmış. Dalamanlı aileler ve Yörükler… Özel İdare’ler kapanınca bu sorun ortaya çıktı. Bu bölgede çok fazla koy var ve bu şekilde ihaleyle işletmeye verilecek.”

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