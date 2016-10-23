Gizli tanık: Adil Öksüz 12 Temmuz'da Pensilvanya'ya gidip planı Fethullah Gülen'e onaylattı

İzmir’de hazırlanan 300 sayfalık 15 Temmuz iddianamesine giren gizli tanık ifadesinde "Cuntacı askerler ve imamlar, Ankara’daki bir villada darbeyi planladı. Adil Öksüz de 12 Temmuz’da Pensilvanya’ya gidip planı Fethullah Gülen’e onaylattı" dendi. Darbe girişimi planına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da olması halinde, özel Kuvvetler tarafından bir helikopterle alınıp açık denizde bekleyecek bir gemiye götürüleceği iddia edildi.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. 800 şüpheliye yönelik inceleme sonunda açılan ve Gülen'in "birinci sanık" olduğu iddianamede, 13'ü general 267 sanık yer aldı.

ABD'ye gidip Gülen'e onaylattı

İddianamede yer alan ve Gülen'in iadesi için delil olarak da gösterilen, Kuzgun ve Şapka kod adlı gizli tanıkların ifadesinde ise şu detaylar öne çıktı:

- Aralarında Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile diğer darbeci subayların da bulunduğu cuntacılar, firari Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve diğer örgüt imamlarıyla Ankara'da lüks bir villada toplandı. Darbe planı burada yapılırken, Adil Öksüz de her detayı tek tek denetledi.

- Plan tamamlandıktan sonra Öksüz, Fethullah Gülen'i kastederek 'Bir aksilik olmazsa salı günü büyüğümüzle görüşüp çarşamba veya perşembe döneceğim' dedi. Ardından ABD'ye giden Öksüz, darbe planlarını Gülen'e onaylatıp, 12 Temmuz Salı günü döndü.

- Öksüz ve diğer darbecilerde, Genelkurmay Başkanı'nın ikna edilebileceği, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de FETÖ üyesi olmamasına rağmen darbeyi destekleyebileceği görüşü hâkimdi.

"Özel kuvvetler alacaktı"

- Plana göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da olması halinde, özel Kuvvetler tarafından bir helikopterle alınıp açık denizde bekleyecek bir gemiye götürülecekti. Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç de Akıncılar Üssü'ne götürülecekti.

İlk hedefleri hapistekileri çıkarmaktı

- Firari Adil Öksüz darbe toplantısında, öncelikli görevlerinin, halen cezaevlerinde bulunan FETÖ üyelerini çıkartmak olacağını söyledi. Öksüz, darbenin halka rağmen başarılı olamayabileceği görüşü dile getirildiğinde ise "Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım. Bu iş olumlu sonuçlanacaktır" diyerek müdahale etti.