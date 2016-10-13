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Eski emniyet müdürü Adil Öksüz ile akraba olmadığını belgeledi

Eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı

13 Ekim 2016 02:03

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, "Hava Kuvvetleri İmamı" olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün akrabası olduğu yolundaki iddiaları nüfus müdürlüğünden aldığı belgeyle yalanladı.

15 Temmuz darbe girişiminini ardından 'FETÖ'ye yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alınan eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz'ün, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile akrabalık bağı olmadığına dair nüfus müdürlüğünden belge aldığı ortaya çıktı.

Firari Adil Öksüz'ün kütüğünün kayıtlı olduğu  Kahramanmaraş'ın Andırın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Arif Öksüz, 9 Eylül'deki dilekçesine 22 Eylül'de yanıt aldı.

Nüfus Müdürü Mustafa Ateş imzasıyla verilen cevapta, "Dilekçenizde bahsettiğiniz üzere, nüfus kayıtlarımıza göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle halen aranmakta olan Adil Öksüz ile herhangi bir akrabalık bağınıza rastlanılmamıştır" denildi.

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