T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski emniyet müdürü gözaltında

"Ben Adil Öksüz'ü tanımam, hemşerim de değil”

11 Ekim 2016 20:33

Eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ‘FETÖ/ PDY’ soruşturması kapsamında, eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından elleri arkadan kelepçelenen Arif Öksüz, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Arif Öksüz, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Neden gözaltına alındığını bilmediğini söyleyen Arif Öksüz, "Ben Adil Öksüz'ü tanımam. Hemşerim de değil. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum, gidince göreceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi doğumlu olan, Uzun yıllar Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Şube Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Arif Öksüz, 2004 yılında 1'inci sınıf emniyet müdürü olarak Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu'na atandı.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir yıl sonra Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Öksüz, 17 Haziran 2009'da Mersin'e atandı. Arif Öksüz, 17 -25 Aralık operasyonları sonrasında 8 Haziran 2014'te merkeze alındı.

ETİKETLER

arif öksüzfetöemniyetmüdürüadil öksüzmersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24