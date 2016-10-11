Eski emniyet müdürü gözaltında

Eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ‘FETÖ/ PDY’ soruşturması kapsamında, eski Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından elleri arkadan kelepçelenen Arif Öksüz, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Arif Öksüz, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Neden gözaltına alındığını bilmediğini söyleyen Arif Öksüz, "Ben Adil Öksüz'ü tanımam. Hemşerim de değil. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum, gidince göreceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi doğumlu olan, Uzun yıllar Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Şube Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Arif Öksüz, 2004 yılında 1'inci sınıf emniyet müdürü olarak Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu'na atandı.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir yıl sonra Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Öksüz, 17 Haziran 2009'da Mersin'e atandı. Arif Öksüz, 17 -25 Aralık operasyonları sonrasında 8 Haziran 2014'te merkeze alındı.