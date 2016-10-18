Adil Öksüz'ün darbe toplantısı yaptığı iddia edilen evde tutuklu tuğamiralin parmak izi bulundu

'FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün darbe toplantısını yaptığı iddia edilen Ankara’daki evden alınan parmak izleri, tutuklanan eski Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın parmak iziyle eşleşti.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında İzmir’de tutuklanan ve itirafçı olan general, kalkışmanın kilit ismi firari Adil Öksüz ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. Söz konusu general, “Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz, YAŞ üyesi Akın Öztürk, İstanbul Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Ankara’da bir villada buluştu. Darbeye katılacak komutanları teker teker çağırıp görevleri tebliğ ettiler. Villada Adil Öksüz ve Akın Öztürk’ün de bulunduğu heyetin karşısına çıktık” dedi. Bu ifadenin ardından harekete geçen İzmir Cumhuriyet Savcılığı, söz konusu generali gizlice Ankara’ya götürerek adres tespiti yaptı. Ardından darbe toplantısının yapıldığı evden parmak izi örnekleri alındı.

Parmak iziyle kesinleşti

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu parmak izleri, toplantıya katıldığı tespit edilen tutuklu generallerinkilerle karşılaştırılınca önemli bir isme ulaşıldı. İnceleme sonucunda, gizli tanığın toplantıda bulunduğunu söylediği İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın parmak izi, evden alınanlardan biriyle eşleşti. Böylece evde toplantı yapıldığı ve Harmancık’ın da orada olduğu şüphesi güçlenmiş oldu.

Akar, "Bana darbe bildirisini imzalatmak istedi" demişti

Darbe girişimi sırasında rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ifadesinde, Harmancık’ın, “ölümü göze aldıklarını” söyleyip, Akıncı Üssü’nde kendisinden darbe bildirisini okumasını istediğini söylemişti. Akar olayı şöyle anlatmıştı:

“Harmancık, metni önce okudu, ardından bana uzatarak ‘Komutanım siz şunu bir okuyun. İmzalayıp TV’de okursanız her şey çok güzel olacak’ dedi. Şiddetle ve hiddetle reddettim. ‘Kendinizi ne zannediyorsunuz, siz kimsiniz, topladığınızı söylediğiniz 2’nci başkan, kuvvet komutanları nerede, bakanlar nerede, başınız kıçınız kim’ diye bağırdım.”

"Alakam yok"

Tutuklanan Harmancık ise suçlamaları reddederek “Misafirlik için üste bulunuyordum. Darbeyle alakam yok” demişti.

Bir 'imam' daha aranıyor

Akıncı Üssü’nde, komutanlarla kalkışma öncesi darbe toplantısı yapanlar arasında Adil Öksüz’ün yanı sıra 6 sivilin daha olduğu tespit edildi. Örgüt imamı olduğu değerlendirilen bu kişilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken Öksüz dışında 1 sivil imamın daha firari olduğu öğrenildi. Tutuklanan 5 sivil de savcılık ifadelerinde suçlamaları reddetmişti. Bu isimlerin örgüt içi konumları bazı sanık ifadelerinde ortaya konmuştu. Bu isimlerden Hakan Çiçek’in kurmay subayların imamı olduğu belirlenmişti.