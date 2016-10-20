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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD, 'FETÖ'den aranan Adil Öksüz'ü sordu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne bomba attığı ileri sürülen pilotun ifadesi ile yanıt verilecek

20 Ekim 2016 14:53

ABD, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in geçici tutuklanarak iadesi için yapılan başvuruyla ilgili Adalet Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Yazıda, "Gülen’den aldığı darbe talimatını Türkiye’ye getirdiği" iddia edilen 'FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde bulunduğuna dair delil olup olmadığı soruldu.

"Darbeyi yönetti"

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Türkiye’nin bu yazıya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı önüne bomba attığı ileri sürülen Pilot Üsteğmen Müslim Macit’in ifadesi ile yanıt vereceği öğrenildi.

Macit ifadesinde, firari Adil Öksüz’ü Akıncı Üssü’nde gördüğünü ve darbeyi yönettiğini söyledi. Macit, “Öksüz’e benzeyen birini görmüştüm. Tutuklanıp cezaevine gittiğimizde Mete Kaygusuz ile yaptığımız konuşmada, Kaygusuz bana Adil Öksüz’ün de orada olduğunu söyledi. Sivil kıyafetli 5-10 kişi sürekli ellerindeki telefonlarla irtibat halindeydi. Beden dillerinden eylemi koordine ettikleri anlaşılıyordu” dedi.

"Talimat aldım"

Macit, Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş’un kuleden kendisine talimat verdiğini de belirterek “Önce Jandarma Genel Komutanlığı kavşağına, ardından da Cumhurbaşkanlığı’nın oradaki caminin yakınlarına Karakuş’un talimatıyla atış yaptım. Bu esnada bizim, yani hizmet hareketinin darbe yaptığını biliyordum” ifadesini kullandı.

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