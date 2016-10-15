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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hulusi Akar'a, "Sizi Gülen ile görüştürelim" diyen tuğgeneral: Adil Öksüz'ü üste gördüm

"Öksüz'ün yanında 3 sivil de vardı"

15 Ekim 2016 10:56

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda alıkonulduğu sırada Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in kendisine “Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürürüz” anlatımı üzerine, Evrim’in ikinci defa ifadesi alındı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Evrim ifadesinde, “Kesinlikle böyle bir diyaloğum olmadı” dedi. Tuğgeneral Evrim, ifadesinde ilginç bir bilgi de paylaşarak, “Adil Öksüz’ü beraberinde 3 siville birlikte 143. Filo’da gördüm” diye konuştu. Evrim cezaevinden götürüldüğü Ankara Batı Adliyesi’nde 2 sayfalık savcılık ifadesinde, Öksüz’le ilgili şunları söyledi:

“Adil Öksüz’ü tanımıyorum. Darbe girişiminden sonra televizyonlarda ve gazetelerde fotoğrafını gördüm. Fotoğrafları gördükten sonra Öksüz’ün darbe girişimi akşamı üs içinde olduğunu çıkardım. Adil Öksüz’ü beraberinde 3 sivil kişiyle 143. Filo’da gördüm.”

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