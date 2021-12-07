Giresun'daki maden atık havuzu patladı, Bakanlık günler sonra şirkete ceza verdi; vatandaşlardan 'oluk oluk zehir akıyor' tepkisi!

T24 Haber Merkezi

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde 19 Kasım'da Yıldızlar Holding'e bağlı Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlar patladı. Patlamayla birlikte tesisin çevresinde bulunan dereye karışan atıklar, derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. Zehirli atıklar nedeniyle çok büyük bir çevre felaketinin yaşandığı belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İşletmeye, çevreye verdiği kirlilik nedeniyle “en üst sınır” olan 12 milyon lira idari para cezası uygulanarak işletme faaliyetten men edilmiştir." açıklaması yaptı. Vatandaşlar bakanlığın 16 gün sonra verdiği cezaya tahribatın etkisinin büyüklüğü nedeniyle tepki gösterdi.

CHP'li Tığlı: Tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmek istiyoruz

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Şebinkarahisar’da yaşanan çevre felaketine ilişkin olarak, “Bakanlığın en üst sınırdan ceza vererek sorumluluktan kurtulmaya çalışmasını ve böylesine riskler barındıran bir sürece bu kadar kolay izin verip bir de yeterince denetlenmemesi noktasında sorumluluğunu görmezden gelmesini affedemeyiz. Biz bakanlığın felaketin üzerini örtmek için sarf ettiği gayreti değil, zehirli atıkların çevrede yarattığı tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmek istiyoruz” dedi.

Kazdağları İstanbul Dayanışması görüntüleri paylaştı

Kazdağları İstanbul Dayanışması, Twitter hesabından maden atıkları faciasının ardından son görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"15 gün önce Yıldızlar Holding'in Giresun'daki maden atık havuzu patladı! Yaşam alanlarına oluk oluk zehir akıyor, devlet izliyor! Bu, Yıldızlar Holding'in ilk ekokırım suçu değil. Daha önce yine Giresun'da ve Gümüşhane'de işlettikleri madenlerde de atık barajı patlamış, benzer felaketler yaşanmış, milyonlarca balık ölümü gerçekleşmiş, eli kanlı şirket çalışmaya devam edebilmişti."

"Tüm sularımız topraklarımız zehirlendi"

Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü Derneği konuyla ilgili açıklama yaparak, "Maden işletmelerinin bölgeye verdiği zarar için "Tüm flora, fauna zarar görmüş ve topraklarımız, bitki örtümüz ve sularımız zehirlenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

"Çernobil kadar önemli bir çevre olayı"

Twitter'da Sinan Elver adlı kullanıcı çevre felaketinin ne derece kötü sonuçları doğuracağını aktardı.

Elver şu paylaşımları yaptı: "Giresun Şebinkarahisar'da 18 Kasım 2021 tarihinde Çernobil kadar önemli bir çevre olayı Türkiye'den ve Dünya'dan neredeyse gizlenmiş. Nesko Madencilik A.Ş. şirketinin işlettiği madencilikte baraj seti yıkılıyor ve 4.500 ton atık maden (kurşun, çikolata ve bakır) + Raporu henüz açıklanmayan ve siyanür olma olasılığı yüksek olan bu atığın Şebinkarahisar üzerinden Kelkit vadisine oradan ise Yeşilırmak havzasına aktığını; Tatlı su balıkçılığı, hayvancılık ve tarımı tarifsiz ve tanımsız şekilde yok ettiğini + Şebinkarahisar'dan Tokat'ın ilçeleri olan Reşadiye'ye oradan Niksar ve Erbaa'da tüm tarımı yok ettiğini, gelecekte çıkacak olan mahsülün ise muhtemelen yüksek kanserojen etkileri ile baş göstereceğini biliyoruz ama susuyoruz. +

Sadece Giresun ve Tokat değil, Sivas ve Samsun ile birlikte Orta Karadeniz ve Kuzey İç Anadolu'nun tamamı Yıldızlar Holding bünyesinde yer alan Nesko Maden tarafından yok edildi. + Amerika ve Avustralya ile yarışan Ceviz, İspanya ve İtalya ile yarıştığımız Domates ve ihracatta önemli yeri olan Ala Balık tesisleri artık zehirli. + HES ile sırtına hançer vurulan Yeşilırmak'ın kalbi Kelkit Vadisi şimdi Nesko Madencilik tarafından tamamen yok edildi."

TIKLAYIN | "Giresun Şebinkarahisar'da Çernobil kadar önemli bir çevre olayı Türkiye'den ve dünyadan neredeyse gizlenmiş"

TIKLAYIN | CHP'li Tığlı'dan Giresun'da yaşanan siyanür atıklarıyla ilgili çevre felaketine ilişkin açıklama

TIKLAYIN | Giresun'da siyanür atıklarının toplandığı havuz patladı; atıklar baraja ulaştı