CHP'li Tığlı'dan Giresun'da yaşanan siyanür atıklarıyla ilgili çevre felaketine ilişkin açıklama

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Şebinkarahisar’da yaşanan çevre felaketine ilişkin; “Bakanlığın en üst sınırdan ceza vererek sorumluluktan kurtulmaya çalışmasını ve böylesine riskler barındıran bir sürece bu kadar kolay izin verip bir de yeterince denetlenmemesi noktasında sorumluluğunu görmezden gelmesini affedemeyiz. Biz bakanlığın felaketin üzerini örtmek için sarf ettiği gayreti değil, zehirli atıkların çevrede yarattığı tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmek istiyoruz” dedi.

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlar patlamıştı. CHP'li Tığlı, Giresun Şebinkarahisar’da siyanür atıklarının denize ve toprağa karışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tığlı, yazılı açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın daha önce yaptığı, para cezasının en üst sınırdan uygulandığını ve işletmenin faaliyetine son verildiği açıklamasını eleştirdi.

Tığlı, Yıldızlar Holding’e ait atık havuzun patlaması sonucu zehirli metallerle yaratılan çevre kirliliğinden ötürü şirkete verilen 12 milyon 71 bin 949 liralık para cezasını değerlendirdi.

Tığlı’nın açıklamaları şöyle:

"Yarattığı tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmek istiyoruz"

“12 milyon liralık ceza, kirlenen toprağı, dereyi, suyu elbette temizlemeyecek. Biz bu sebeple bu faaliyetlerde verilen cezanın ne olduğunu ve olacağını değil, yaratılan tahribatın nasıl telafi edileceğini soruyoruz. Geri dönülemeyecek bir zarar ortaya çıkmadan tedbir alınması gerektiğini, denetim ve kontrollerin önemli olduğunu söylüyoruz.

Bakanlığın en üst sınırdan ceza vererek sorumluluktan kurtulmaya çalışmasını ve böylesine riskler barındıran bir sürece bu kadar kolay izin verip bir de yeterince denetlenmemesi noktasında sorumluluğunu görmezden gelmesini affedemeyiz. Biz bakanlığın felaketin üzerini örtmek için sarf ettiği gayreti değil, zehirli atıkların çevrede yarattığı tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmek istiyoruz.

"Bu cezayla tahsis edilen para vatandaşa gitmeli"

Kesilen bu caza verilen zararın düzeltilmesini sağlayacak mı sağlarsa ne kadar sağlar? Biz vatandaşlarımızın zararını gidermek için ne yapılacak bunu merak ediyoruz. Sonra çevreye ne kadar zarar verildi numune sonuçlarına göre nasıl bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız. Biz bu soruların bir an önce yanıtlanmasını bekliyoruz. Sakın ola ki bakanlık daha önce yaptığı gibi ilk önce ceza kesip sonra iptal etmeye ya da belli bir miktarını tahsil etmeye, vergi aflarıyla sıfırlamaya veya siyasi kararlarla görmezden gelmeye kalkmasın ve tahsilat bilgilerini kamuoyu ile paylaşmaktan kaçmasın.

İşletmeye uygulanan cezayla birlikte tahsil edilen para, adaletin yerine gelmesi için Bakanlığın ya da Hazinenin kasasına girmemeli, girse bile mağduriyetlerin giderilmesi için köylülere, vatandaşlarımıza ve şirket kapandığı için işsiz kalan 300 emekçinin hakları için kullanılsın. 12 milyon liralık bu ceza miktarı doğaya, toprağa, suya, canlı yaşamına en nihayetinde vatandaşlarımıza geri dönmelidir.”