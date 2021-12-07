"Giresun Şebinkarahisar'da Çernobil kadar önemli bir çevre olayı Türkiye'den ve dünyadan neredeyse gizlenmiş"

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzların patlamasına ilişkin tepkiler sürüyor.

Twitter'da Sinan Elver adlı kullanıcı çevre felaketinin ne derece kötü sonuçları doğuracağını aktardı.

Elver şu paylaşımları yaptı:

"Giresun Şebinkarahisar'da 18 Kasım 2021 tarihinde Çernobil kadar önemli bir çevre olayı Türkiye'den ve Dünya'dan neredeyse gizlenmiş. Nesko Madencilik A.Ş. şirketinin işlettiği madencilikte baraj seti yıkılıyor ve 4.500 ton atık maden (kurşun, çikolata ve bakır) +

Raporu henüz açıklanmayan ve siyanür olma olasılığı yüksek olan bu atığın Şebinkarahisar üzerinden Kelkit vadisine oradan ise Yeşilırmak havzasına aktığını; Tatlı su balıkçılığı, hayvancılık ve tarımı tarifsiz ve tanımsız şekilde yok ettiğini +

Şebinkarahisar'dan Tokat'ın ilçeleri olan Reşadiye'ye oradan Niksar ve Erbaa'da tüm tarımı yok ettiğini, gelecekte çıkacak olan mahsülün ise muhtemelen yüksek kanserojen etkileri ile baş göstereceğini biliyoruz ama susuyoruz. +

Sadece Giresun ve Tokat değil, Sivas ve Samsun ile birlikte Orta Karadeniz ve Kuzey İç Anadolu'nun tamamı Yıldızlar Holding bünyesinde yer alan Nesko Maden tarafından yok edildi. +

Amerika ve Avustralya ile yarışan Ceviz, İspanya ve İtalya ile yarıştığımız Domates ve ihracatta önemli yeri olan Ala Balık tesisleri artık zehirli. +

HES ile sırtına hançer vurulan Yeşilırmak'ın kalbi Kelkit Vadisi şimdi Nesko Madencilik tarafından tamamen yok edildi."

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