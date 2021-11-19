Giresun'da siyanür atıklarının toplandığı havuz patladı; atıklar baraja ulaştı

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlar patladı. Patlamayla birlikte tesisin çevresinde bulunan dereye karışan atıklar, derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajı'na ulaştı. Yedikardeş Köyü'ne ait bahçeler kullanılamaz hale geldi. Aynı yerde 2018’de de benzeri bir felaket yaşanmış, 8 milyon balık ölmüştü.

Şebinkarahisar’ın Yedikardeş Köyü'nün hemen üzerinde bulunan Nesko Madencilik AŞ'ye ait maden ocaklarında kullanılan siyanür atıklarının depolandığı havuzların setleri dün gece yıkıldı. Bölge sakinlerinden alınan bilgilere göre, patlamanın etkisiyle yakındaki dereye akan zehirli atıklar, Kılıçkaya Barajı’na ulaştı. Siyanür ve diğer zehirli atıklar; suyun dereye karışmasıyla birlikte, çevre köylerden olan Yedikardeş Köyü sakinlerinin bahçelerine de ulaştı. Mağdur olan ve zehirli atıklar dolayısıyla ciddi endişe taşıdıklarını belirten çevre halkı, patlama sonrasında bahçelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Ölü ve yaralı yok

NESKO Madencilik AŞ’ye ait flotasyon tesisindeki zehirli atıkların depolandığı havuzların patlamasıyla bir iş makinası hafriyatın altında kaldı. Yaşanan patlama sonucunda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

"Topraklarımız, bitki örtümüz ve sularımız zehirlenmiştir"

Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü Derneği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Maden işletmelerinin bölgeye verdiği zarar için "Tüm flora, fauna zarar görmüş ve topraklarımız, bitki örtümüz ve sularımız zehirlenmiştir" denilen dernek açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Memleketimiz Giresun ili, Şebinkarahisar ilçesi, Yedikardeş Köyümüzün hemen yakınında ve doğa harikası Çağlayan Şelalesi'nin hemen altında bulunan Nesko Madencilik AŞ'ye ait, maden işlemede kullanılan siyanürle oluşan zehirli atıkların depolandığı flotasyon tesislerinde dün gece, zehirli atıkların depolandığı havuzların tamamı patlamış ve depolanan tüm zehirli atıklar, tesisin hemen altında bulunan dereye kontrolsüz bir şekilde sel oluşturarak akmıştır. Bu atıkların tamamı derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajımıza karışmış durumdadır. Bu konuda geçmişten bugüne kadar yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ve tüm çevre bilincine sahip olan duyarlı insanlarımız tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar, tüm yazılı başvuruların dikkate alınmaması sonucu bu çevre felaketine sebebiyet verilmiştir. Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeden yapılan kontrolsüz madencilik ve kontrolsüz cevher işleme ve kontrolsüz, bilinçsiz depolama sonucu bu felaketin geleceği açıkça ortada olduğu halde görevli, yetkili ve sorumlular gereğini yapmadıkları için bölgedeki tüm flora, fauna zarar görmüş ve topraklarımız, bitki örtümüz ve sularımız zehirlenmiştir.

"Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız"

Bu elim ve kabul edilemez sonuca sebebiyet verenleri kamuoyu önünde hesap vermeye davet ediyor ve haklarında gerekli yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Sadece ilçemizdeki madenlerin işlenmesinden oluşan atıkların değil, Giresun’un diğer ilçelerindeki madenlerin atıklarının da taşınarak depolandığı bu tesislerin patlamaya hazır bir bomba haline geldiği açıkça ortadayken büyük bir hırsla ve vahşice yapılan bu depolamaya göz yumanlar bölgede bu felaketten etkilenen tüm canlıların vebalini taşıyacaklardır. Yapılan hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemler sonucu doğan çevre felaketi nedeniyle buna sebebiyet verenleri kınıyor ve bir sivil toplum kuruluşu olarak geçmişte sorumluluklarını yerine getirmeyenleri göreve davet ediyoruz."

"2018 yılında 8 milyona yakın balık aynı sebepten öldü"

Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü Derneği Başkanı Serkan Çiftci, yaşanan patlama sonrasında, 2018 yılını hatırlatarak, benzer bir patlamanın geçmişte de meydana geldiğini söyledi. Çifci, “2018 yılında da zehirli atıklardan kaynaklı bir patlama sonucu 8 milyona yakın balık ölmüştü” dedi.