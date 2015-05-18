Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Gezici Araştırma Şirketi tarafından 9 – 10 Mayıs 2015 tarihlerinde 36 ilde 4 bin 860 kişi üzerinde yapılan ankete göre AKP yüzde 38.2, CHP yüzde 30.1, MHP yüzde 17.1, HDP yüzde 10.5 ve diğerleri yüzde 4.1 oy alıyor. Nisan ayında yapılan anket sonuçlarında AKP yüzde 39 olarak gözüküyordu.

AK Saray, AKP’ye puan kaybettirdi

Araştırmaya göre, AKP’nin bu kadar büyük oy kaybına uğramasının nedenleri arasında halkın geçim sıkıntısı yaşıyor olması ve geçim sıkıntısı yaşarken Ak Saray’ın maliyetlerinin bu kadar yüksek olması geliyor.

AKP’nin işsizliği çözememesi, çözüm sürecini yönetememesi, yolsuzluk yaptı diyenlerin oranında ciddi artış olması, başkanlık sistemini istiyor olması, Suriyeli göçmenlerinin kontrolsüz varlığı, eğitim sorununu çözülememesi, medyaya baskının artması, yargıya müdahale edilmesi ve kadına şiddetin artması oy kaybının en büyük nedenleri arasında gösteriliyor.

Başkanlık istenmiyor

Ankete göre halk Erdoğan’ın talep ettiği başkanlık sistemini kesinlikle istemiyor. “Başkanlık sistemi olsun mu?” sorusuna yüzde 76.2 oranında hayır, yüzde 23.8 oranında evet cevabı veriliyor.

Adil yargılama yok

“Türkiye’de herhangi bir bir mahkemeye düşseniz adil bir şekilde yargılanacağınıza inanıyor musunuz?” sorusuna vatan yüzde 77.5 oranında hayır, 22.5 oranında ise evet cevabı veriyor.

Medyaya Baskı Uygulanıyor: “Türkiye’de medyaya planlı bir baskı uygulanıyor mu?” sorusuna halkın yüzde 66.8’i Türkiye’de Hükümet ve Cumhurbaşkanı tarafından medyaya planlı bir baskı uygulandığını düşünüyor. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 33.2. Yaş düştükçe ve eğitim yükseldikçe evet cevapları hızla artıyor.

Ekonomik sıkıntı var

“Ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?” soruna halkın yüzde 66,4’ü evet diyor. Bu sonuca göre halkın yüzde 21.2’si işsiz durumda.

Halk Suriye operasyonuna karşı

“Suriye’ye Askeri bir operasyon yapılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 93.2 hayır, yüzde 6.8 evet diyor. Yani kısaca hal kesinlikle savaş istemiyor.

AKP’nin anketlerde yüzde 40’ın altına düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran öncesi seçim mitinglerinin sayısını arttırdı. İki liderin günde enaz iki ili ziyaret etme kararı aldığı öğrenildi.