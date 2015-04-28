T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

AKP oyları ciddi oranda geriliyor, HDP barajı geçiyor

28 Nisan 2015 21:43

30 Mart yerel seçimlerini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yakın tahmini yapan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme oranını yüzde 24 olarak ifade eden (resmirakam halkın yüzde)  Gezici Araştırma şirketi Nisan sonu 2015 anket sonuçları yayımlandı.

Anket  20 – 26 Nisan  2015 tarihleri arasında Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 36 il ve 189 ilçede bunlara bağlı 192 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4.860 katılımcıyla yapıldı. Firma  araştırmanın hata payının güven aralığı sınırları içerisinde yüzde 1,5 olduğunu kaydetti.

 

Siyasi partiler yüzde Türkiye geneli

 

AKP 38.1

CHP 28.5

MHP 18.0

HDP 11.0

Milli İttifak (SP ve BBP) 4.1

Diğerleri 0.3

 

Kim kimden oy alacak

 

Ankete göre HDP’ye gelen oyların yüzde 80’i AKP’den gidiyor. Türkiye’deki seçmenin yüzde 18 – yüzde 19’u Kürt seçmenlerden oluşuyor. 2011’de Kürtlerin yüzde 50- 55’i AKP’ye, yüzde 35 – 37’si BDP/HDP’ye oy verdi.  Türkiye’deki Kürt seçmenin yüzde 75 – 78’i “Ben dindarım” diyor, AKP’ye oy veren Kürtlerin ise yüzde 85’i ben dindarım diyor. HDP’ye gelen yeni oyların yüzde 87 – 90’ı Kürt vatandaşlarından geliyor.

 

CHP’nin ön seçimi önemli

 

CHP’nin ön seçim yapmış olması, HDP’ye gidecek olası oyları engelleyen faktör olarak belirtildi. AKP son bir yılda halkın güvenini kaybetti, son altı ayda ciddi düşüş yaşadı. En büyük etken ekonomik sıkıntı yaşayan halkın tepkisi oldu, AKP seçmeni yoksullaştı, ve yardıma muhtaç bir sistemde devletten yardımla geçinen bir hal alması seçmeni çıkmaza sürükledi.

 

İki bağımsız aday şanslı

 

Ankete göre bağımsız adaylardan Ağrı’dan Cemal Kaya ve İstanbul’dan Hakan Şükür’ün Meclise girme ihtimali oldukça yüksek. Cemal Kaya ve Hakan Şükür AKP Seçmeninden ciddi oy alarak meclise girecekler.

ETİKETLER

seçimgeziciaraştırmaanketsonuçhdpmhpakpchp

İlgili Haberler

SONAR’ın son seçim anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alacak?

Ankete göre, seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP barajı aşıyor

HDP, kendi anketinde yüzde kaç oy alıyor?

Ankete göre, HDP’ye oy vermem diyen seçmen oranı yüzde 85’ten yüzde 15’e indi

Polis Dayanışma Grubu'nun anketine göre, polislerin yüzde kaçı AKP'ye oy verecek?

'Bir önceki seçimde Emniyet’ten AKP’ye giden oy oranı yüzde 54'tü'

Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Gezici Araştırma Şirketi'nin 9-12 Nisan tarihlerinde yaptığı seçim anketini yazdı

Son 10 anketin ortalamasına göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Anketlere göre, HDP'nin barajı aşmanın sınırına geldiği görülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24