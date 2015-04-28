Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

30 Mart yerel seçimlerini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yakın tahmini yapan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme oranını yüzde 24 olarak ifade eden (resmirakam halkın yüzde) Gezici Araştırma şirketi Nisan sonu 2015 anket sonuçları yayımlandı.

Anket 20 – 26 Nisan 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 36 il ve 189 ilçede bunlara bağlı 192 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4.860 katılımcıyla yapıldı. Firma araştırmanın hata payının güven aralığı sınırları içerisinde yüzde 1,5 olduğunu kaydetti.

Siyasi partiler yüzde Türkiye geneli

AKP 38.1

CHP 28.5

MHP 18.0

HDP 11.0

Milli İttifak (SP ve BBP) 4.1

Diğerleri 0.3

Kim kimden oy alacak

Ankete göre HDP’ye gelen oyların yüzde 80’i AKP’den gidiyor. Türkiye’deki seçmenin yüzde 18 – yüzde 19’u Kürt seçmenlerden oluşuyor. 2011’de Kürtlerin yüzde 50- 55’i AKP’ye, yüzde 35 – 37’si BDP/HDP’ye oy verdi. Türkiye’deki Kürt seçmenin yüzde 75 – 78’i “Ben dindarım” diyor, AKP’ye oy veren Kürtlerin ise yüzde 85’i ben dindarım diyor. HDP’ye gelen yeni oyların yüzde 87 – 90’ı Kürt vatandaşlarından geliyor.

CHP’nin ön seçimi önemli

CHP’nin ön seçim yapmış olması, HDP’ye gidecek olası oyları engelleyen faktör olarak belirtildi. AKP son bir yılda halkın güvenini kaybetti, son altı ayda ciddi düşüş yaşadı. En büyük etken ekonomik sıkıntı yaşayan halkın tepkisi oldu, AKP seçmeni yoksullaştı, ve yardıma muhtaç bir sistemde devletten yardımla geçinen bir hal alması seçmeni çıkmaza sürükledi.

İki bağımsız aday şanslı

Ankete göre bağımsız adaylardan Ağrı’dan Cemal Kaya ve İstanbul’dan Hakan Şükür’ün Meclise girme ihtimali oldukça yüksek. Cemal Kaya ve Hakan Şükür AKP Seçmeninden ciddi oy alarak meclise girecekler.