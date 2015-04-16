Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Gezici Araştırma Şirketi’nin 9-12 Nisan tarihleri arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını aktardı. Uğur Dündar, Gezici Araştırma Şirketi’nin anketlerine göre, deneklerin “7 Haziran 2015 seçimlerinde hangi siyasi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna, yüzde 39.2 oranında AKP, yüzde 28.1 oranında CHP, yüzde 16.9 oranında MHP, yüzde 11.3 oranında HDP ve yüzde 4.1 oranında SP – BBP ittifakı yanıtını verdiğini yazdı.

Uğur Dündar, halkın başkanlık sistemine yüzde 79.8 ile hayır dediğini, yalnızca yüzde 20.2'nin parlamenter sistem yerine başkanlık sistemini istediğini iddia etti.

Uğur Dündar'ın Sözcü gazetesinin bugünkü (16 Nisan 2015) nüshasında yayımlanan, "Oylar eriyor, AKP tek başına iktidar olamıyor…" başlıklı yazısı şöyle:

Sevgili okurlarım, seçim takvimi hızla yaklaşırken terör olaylarının tırmanması dikkat çekiyor. Tarafsız gözlemciler, AKP’nin milliyetçi seçmenlerinin bir bölümünü MHP’ye, daha önce kendisinde toplanan önemli orandaki Kürt oylarını da HDP’ye kaptırdığını öne sürüyor.

İşte bu noktada bağımsız kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçları büyük önem taşıyor.

Bugün size Gezici Araştırma Şirketi’nin 9-12 Nisan tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıklıyorum.

Ortaya çıkan tabloya göre, Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık Anayasası için istediği 400, referandum için talep ettiği 335 milletvekili artık bir hayal olarak kalmaya mahkum. Hatta sonuçlar AKP’nin kendisini tek başına iktidar yapabilecek sayıya bile ulaşamayacağını gösteriyor.

Yani ufukta koalisyon görünüyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, verilerin bugün için geçerli olması. Zira bağımsız kamuoyu araştırmacıları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim günü yaklaştıkça partisinin kaybını durdurmak ve oylarını artırabilmek için her türlü hamleyi yapabileceği görüşünde birleşiyorlar. Dolayısıyla muhalefetteki partilerin oy oranlarını yükseltebilmek için çok çalışmaları gerekiyor.

İşte ankete göre partilere giden oyların son durumu:

* * *

Halka ilk olarak “7 Haziran 2015 seçimlerinde hangi siyasi partiye oy vereceksiniz?” sorusunu yönelten Gezici Şirketi’nin anketörleri aşağıdaki cevaplarla karşılaşmışlar:

* * *

Kamuoyu araştırmasında topluma “Başkanlık sistemini destekleyip desteklemediği” de sorulmuş. Halkın ezici çoğunluğu Başkanlığa karşı olduğunu söylemiş.

Anketörler deneklere “Hükümetin karar alma sürecinde Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız olması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusunu da yöneltmişler. Halkın cevabı yüzde 64,7 oranında “Evet” olmuş.

Araştırmadaki ilginç sorulardan biri de “Sizce AK Parti hiç hata yaptı mı?” sorusu olmuş. Ankete katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 73,7) “Evet yaptı” demiş.

(AK Parti’ye oy vermişlerin % 68’i de evet diyor.)

* * *

“Hükümetin sorunlarınızı çözmekte ve ülkeyi yönetmekte başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar da çarpıcı bir tablo oluşturmuş. Zira AKP’lilerin iddialarının aksine halkın yüzde 70,9’u iktidarın ülkeyi yönetmekte ve sorunları çözmekte başarılı olamadığını söylemiş.

* * *

Ankete katılanlar “Size göre, genel hatlarıyla ülkenin gidişatı doğru yönde midir, yoksa yanlış yönde midir?” sorusuna ağırlıklı olarak “Yanlış yönde” cevabını vermişler.

* * *

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresi boyunca tarafsız olabileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar da düşündürücü. Sonuçlara bakılırsa halkın yüzde 66,3’ü Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olacağına inanmıyor.Burada en dikkat çekici yan, AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 46’sının bile Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına duyduğu inancını yitirmiş olması…

Anketteki diğer sonuçları özetlersek;

Halkın yüzde 68,4’ü geçim sıkıntısı yaşadığını söylüyor. Yüzde 47’si “geçinemiyorum” diyor. İşsizlerin oranı yüzde 21.2’yi bulmuş durumda.

(Oysa resmi rakamlar işsizliği yüzde 10’un altında gösteriyor. Yani gerçek rakam gizleniyor)

Emekliler ve işçiler ciddi anlamda geçim sıkıntısı yaşıyor.

Kadınlar erkeklere oranla daha çok geçim sıkıntısı çektiklerini söylüyor. Türkiye’de son 10 yılı baz aldığımızda kadınların “geçim sıkıntısını” ilk defa bu denli yüksek oranda dile getirdiği ve tepkilerinin arttığı gözleniyor.

Araştırmanın Künyesi

2014 Yerel seçim sonuçlarını Türkiye genelini en yakın bilen Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, son anketini açıkladı, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 9-12 Nisan 2015 tarihlerinde, TÜİK örnekleme verileri dikkate alınarak Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 36 il ve 189 ilçede bunlara bağlı 192 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4.860 katılımcıyla, hanede Kantitatif Araştırma / yüz yüze görüşme metoduyla bu araştırmayı Gezici Araştırma aylık kamuoyu yoklaması amacıyla yapmıştır.

Örneklerin seçilmesinde, tesadüfi örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde % 1,5’dir.