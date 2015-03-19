'AKP’nin oyları düşüşte' dedikten 2 gün sonra baskına uğrayan Gezici Araştırma'dan yeni anket

AKP’nin oylarının düştüğünü açıkladıktan iki gün sonra, maliye müfttişleri tarafından baskına uğrayan Gezici Araştırma Şirketi, son seçim anketini yayınladı. AKP’nin oylarındaki düşüş sürerken, halkın yüzde 70’inden fazlası başkanlık sistemini desteklemiyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Gezici Araştırma Şirketi, 36 ilde, toplam 4 bin 860 katılımcıyla görüşülerek hazırladığı anketi açıkladı. Gezici Araştırma’nın Mart 2015 anket sonuçlarına göre bugün seçim yapılsa AKP’nin oy oranı yüzde 39.3. CHP yüzde 29.6, MHP yüzde 17.7. HDP ise yüzde 11.4 ile barajı aşıyor. Kararsız seçmen, yüzde 45-50 gibi bir oranla MHP’ye oy vereceğini söyledi.

Araştırmaya göre halkın yüzde 71.17’si başkanlık sistemini desteklemiyor. AKP’ye oy verenlerin yüzde 64’ü de başkanlık sistemine karşı. Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici,“MHP’nin ulaşabileceği oy potansiyeli yüzde 20 – 23 olabilir. AKP’den kopan seçmenin yüzde 50-55’i MHP’ye oy vereceğini söylüyor. MHP oy patlaması yaşayabilir” dedi.

'Çoğunluk Erdoğan’ın müdahalelerinden rahatsız'

Öte yanda katılımcıların yüzde 65.8’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev süresince tarafsız olamayacağını belirtti. Son üç ayda, AKP seçmeni de yüzde 38.7’lik bir oranla, Erdoğan’ın hükümetin çalışmalarına müdahalesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Halkın yüzde 67.2’si Türkiye’de hükümet veya Cumhurbaşkanı tarafından medyaya planlı bir baskı uygulandığını belirtti.

Baskına uğramıştı

Bir önceki anketinde de AKP’nin düşüşüyle ilgili benzer sonuçlara açıklayan Gezici Araştırma Şirketi’ne 25 Şubat’ta baskın düzenlenmişti. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen müfettişler, iki saat boyunca dört yıl önce kurulan şirketin var olup olmadığını, kira sözleşmesini, faturalarını incelemişti. Müfettişler çalışanların SGK’larına, vergi borçlarına da bakmışlar ve şirket, denetimden ‘temiz’ çıkmıştı.