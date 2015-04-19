Son 10 anketin ortalamasına göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

7 Haziran seçimleriyle ilgili yıl içerisinde yapılan anketlerde AK Parti'nin oy oranı ortalama yüzde 43 seviyesindeyken, HDP'nin barajın sınırında olduğu görülüyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Doğan Satmış, 2015 genel seçim son 10 anketini değerlendirdi. Satmış, 2015 genel seçim son anketlerini toplayıp bir ortalama alma denenirse "AKP: 43.2, CHP: 26.1, MHP: 16.6, HDP: 9.6" sonucuna ulaşılacağını belirtti.

Doğan Satmış HDP'nin barajı aşıp aşamayacağına ilişkin olarak da, "10 anketin ortalamasına göre HDP henüz barajı aşmış değil. Barajı aşmak için birkaç yüz binlik oy daha gerekiyor" notunu düştü.

İşte 7 Haziran öncesi yapılan 10 seçim anketi:

Doğan Satmış'ın Cumhuriyet’te "Seçime 50 Gün Kala 10 Anketin Sonucu" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2015) yazısı şöyle:

‘Para kimden alınıyorsa o parti kayırılır’

7 Haziran seçimlerine 50 gün kaldı. Anket şirketi yöneticileri, seçmen davranışının iki ay, üç ay gibi kısa dönemlerde pek fazla değişmediğini söylerler. Gerçekten de, uzun süreli periyodik anketlere bakınca, istisnalar hariç, parti oylarının keskin artış ve inişler göstermediğini görürsünüz.

Anket şirketleri genelde parasını aldıkları kuruluşlara hoş görünecek sonuçları ortaya çıkarmak için çaba harcarlar. Yani eğer parayı AKP'den alıyorsa, hata payında AKP'yi yüksek göstermek, CHP ile çalışıyorsa onu kayırmak anlamına gelir bu. Ancak etik olan, bu kayırmanın hata payı da içinde olacak biçimde yapılmasıdır. Tabii ki, kayırmanın büyüklüğünü çoğu zaman bilemeyiz. Haziran seçimine yönelik trendleri görmek için son iki ayda yapılmış anketleri araştırdım. Bunları bir tablo olarak da yanda göreceksiniz.

AKP'nin oy oranı

Son iki ayda 10 ayrı anket yapıldı. Aslında AKP'yi hep yüzde 50 civarında gösteren ORC şirketi, 7 Mart'ta bir anket daha yapmış, yine yüzde 50 çıkarmıştı. (Listede aynı şirketten 3 tahmin olmasın diye, 7 Mart tarihli bu anketi liste dışında tuttum.) Ancak ORC şirketi bile AKP'nin oylarının düştüğünü kabul etti ve 13 Nisan tarihli son anketinde yüzde 48.3'e çekti. Yani AKP'de trend, oyların düşüşü yönünde. 7 ankette AKP yüzde 40-50 arasında, öteki üç ankette ise AKP yüzde 40 bandının altında çıktı.

‘HDP barajı aşmış değil’

CHP yüzde 23-30 arasında kaldı. MHP sadece bir ankette yüzde 20'yi aştı, genelde 13 ile 19 arasında oynadı. HDP ise 5 ankete göre, barajı aşıyor. 5 ankete göre de barajın altında kalıyor. Anketleri toplayıp bir ortalama almayı denersek sonuç şu: AKP: 43.2, CHP: 26.1, MHP: 16.6, HDP: 9.6

10 anketin ortalamasına göre HDP henüz barajı aşmış değil. Barajı aşmak için birkaç yüz binlik oy daha gerekiyor. Seçim sonunda, bu 10 anketin ortalamasını sonuçlarla karşılaştırıp ne kadarı doğruymuş değerlendiririz.