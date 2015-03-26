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Politika

HDP, kendi anketinde yüzde kaç oy alıyor?

Ankete göre, HDP’ye oy vermem diyen seçmen oranı yüzde 85’ten yüzde 15’e indi

26 Mart 2015 16:38

7 Haziran seçimlerine yaklaşık 2,5 ay gibi kısa bir süre kala, çeşitli anketlerde oy oranı baraj sınırında olan HDP; Türkiye genelinde yaptırdığı anket çalışmasının ilk sonuçlarına göre barajı aştı. Ankete göre HDP’nin oy oranının kararsızların dağılımıyla birlikte yüzde 11 ile yüzde 12 arasında olduğu belirlendi.

Ankete göre daha önce HDP’ye asla oy vermeyeceği görüşünü dile getiren seçmenin oranı yüzde 85’ten yüzde 15’e indi. HDP seçim çalışmalarında kararsız seçmene yoğunlaşacak.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, geçmiş dönemlerde seçmenin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan kararsızların oranı, son anket çalışmasına göre yaklaşık yüzde 15 seviyesine çıktı.

Anket sonuçlarına seçmen algısında yaşanan değişiklik de yansıdı. Önceki seçimlerde HDP’ye asla oy vermeyeceği görüşünü belirten seçmenlerin oranı yüzde 85 olarak hesaplanırken, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından HDP’nin Türkiye partisi olma hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalarla bu oran yüzde 56’ya düşmüştü. Ocak 2015 tarihinde yapılan yeni bir çalışmayla HDP’ye asla oy vermeyeceğini dile getiren seçmen oranı yüzde 34’e inerken, gerçekleştirilen son anketle birlikte bu oranın yüzde 15’e indiği belirtildi. HDP’nin oy isteyeceği hedef kitle yüzde 85 oranına yükseldi.

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