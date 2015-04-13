Polis Dayanışma Grubu'nun anketine göre, polislerin yüzde kaçı AKP'ye oy verecek?

Polis Dayanışma Grubu’nun, Google altyapısını kullanarak 21 bin 242’si polis, geri kalanı polis yakını olmak üzere 38 bin 576 üzerinde yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Emniyet-Sen Üyesi Polis Memuru Ali Hakan Yatgın’ın internet üzerinden hazırladığı anketin sonuçlarına göre, bir önceki seçimde Emniyet’ten AKP’ye giden oy oranı yüzde 54 iken bu oran giderek eridi. Ankete göre polis ve yakınlarından 2015 Seçimleri’nde “AKP’ye oy vereceğim” diyenlerin oranı yüzde 25’e geriledi.

Yüzde 50’si kararsız

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 2011 seçimlerinde Emniyet teşkilatından CHP’ye yüzde 9 oy gitmişti. 2015’te CHP’ye oy vereceğini açıklayanların oranı da 1 puan azalarak yüzde 8’e indi. 2011’de MHP’ye polislerin yüzde 19’u oy verirken 2015’te bu partiye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 10’a geriledi. Katılımcıların yüzde 49’u ise “kararsız” olduğunu bildirdi. Ankete göre katılımcıların yüzde 68’i, polislerin seçimlere bir parti çatısı altında girmesi gerektiğini açıkladı.

En önemli sorun ek gösterge

Yine “Sizce Emniyet teşkilatının en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtların yüzde 36’sı, “3 bin 600 Ek Gösterge” yönünde oldu. Polislerin yüzde 33’ü, “Sendikal hak mahrumiyetini” en önemli sorun olarak görürken, bunu sırasıyla, “Çalışma saatleri” ve “İntiharlar” izledi.