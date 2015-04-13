T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis Dayanışma Grubu'nun anketine göre, polislerin yüzde kaçı AKP'ye oy verecek?

'Bir önceki seçimde Emniyet’ten AKP’ye giden oy oranı yüzde 54'tü'

13 Nisan 2015 13:03

Polis Dayanışma Grubu’nun, Google altyapısını kullanarak 21 bin 242’si polis, geri kalanı polis yakını olmak üzere 38 bin 576 üzerinde yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Emniyet-Sen Üyesi Polis Memuru Ali Hakan Yatgın’ın internet üzerinden hazırladığı anketin sonuçlarına göre, bir önceki seçimde Emniyet’ten AKP’ye giden oy oranı yüzde 54 iken bu oran giderek eridi. Ankete göre polis ve yakınlarından 2015 Seçimleri’nde “AKP’ye oy vereceğim” diyenlerin oranı yüzde 25’e geriledi.

 

Yüzde 50’si kararsız

 

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 2011 seçimlerinde Emniyet teşkilatından CHP’ye yüzde 9 oy gitmişti. 2015’te CHP’ye oy vereceğini açıklayanların oranı da 1 puan azalarak yüzde 8’e indi. 2011’de MHP’ye polislerin yüzde 19’u oy verirken 2015’te bu partiye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 10’a geriledi. Katılımcıların yüzde 49’u ise “kararsız” olduğunu bildirdi. Ankete göre katılımcıların yüzde 68’i, polislerin seçimlere bir parti çatısı altında girmesi gerektiğini açıkladı.

 

En önemli sorun ek gösterge

 

Yine “Sizce Emniyet teşkilatının en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtların yüzde 36’sı, “3 bin 600 Ek Gösterge” yönünde oldu. Polislerin yüzde 33’ü, “Sendikal hak mahrumiyetini” en önemli sorun olarak görürken, bunu sırasıyla, “Çalışma saatleri” ve “İntiharlar” izledi.

ETİKETLER

polis anketipolis dayanışma grubuseçim anketiakpak partiyüzde 25

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24