T24 LogoT24 Logo
Gündem

SONAR’ın son seçim anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alacak?

Ankete göre, seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP barajı aşmak üzere

29 Nisan 2015 14:15

SONAR araştırma şirketi, Haziran’daki genel seçimlerle ilgili son anketinin sonuçlarını yayınladı. SONAR’ın anketine göre AKP’nin yüzde 43 bandında yer aldıpğı görülüyor. Seçimlerde barajı aşıp aşmayacağı merak konusu olan HDP ise yüzde 9.6 oy oranıyla barajı aşmak üzere. Ankete göre, MHP'nin yüzde 20 oy oranına yükseldiği görülüyor. Ankette CHP'nin oyları son seçimde yakaladığı yüzdelerde yüzde 26.1 oranında.

Sonuçları yorumlayan Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 7 Haziran seçimlerinin kaderini HDP'nin belirleyeceğini söyledi. Bayrakçı, "Anketlerde HDP henüz geçmiş gibi görünmüyor. Kimse geçeceğini de şimdiden söyleyemez. Ama yıllardır bu işi yapan biri olarak tahminim geçeceği yönünde" diye konuştu. Bayrakçı, HDP'nin barajı aşması durumunda mevcut oy seviyesi ile AK Parti'nin tek başına iktidar olamayabileceğini sözlerine ekledi.

Business HT'de yer alan habere göre  anketten çıkan sonuçlar şöyle:

ETİKETLER

sonarseçim anketison7 haziranakpak partibarajhdpchpmhpyüzdeoy oranlarıgenel seçimler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24