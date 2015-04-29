SONAR’ın son seçim anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alacak?

SONAR araştırma şirketi, Haziran’daki genel seçimlerle ilgili son anketinin sonuçlarını yayınladı. SONAR’ın anketine göre AKP’nin yüzde 43 bandında yer aldıpğı görülüyor. Seçimlerde barajı aşıp aşmayacağı merak konusu olan HDP ise yüzde 9.6 oy oranıyla barajı aşmak üzere. Ankete göre, MHP'nin yüzde 20 oy oranına yükseldiği görülüyor. Ankette CHP'nin oyları son seçimde yakaladığı yüzdelerde yüzde 26.1 oranında.

Sonuçları yorumlayan Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 7 Haziran seçimlerinin kaderini HDP'nin belirleyeceğini söyledi. Bayrakçı, "Anketlerde HDP henüz geçmiş gibi görünmüyor. Kimse geçeceğini de şimdiden söyleyemez. Ama yıllardır bu işi yapan biri olarak tahminim geçeceği yönünde" diye konuştu. Bayrakçı, HDP'nin barajı aşması durumunda mevcut oy seviyesi ile AK Parti'nin tek başına iktidar olamayabileceğini sözlerine ekledi.

Business HT'de yer alan habere göre anketten çıkan sonuçlar şöyle: